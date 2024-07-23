SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / CHIA CAPITAL
Chia Hin Lee

CHIA CAPITAL

Chia Hin Lee
0 comentários
Confiabilidade
75 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2024 21%
VantageInternational-Live 11
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
68
Negociações com lucro:
39 (57.35%)
Negociações com perda:
29 (42.65%)
Melhor negociação:
145.72 USD
Pior negociação:
-121.18 USD
Lucro bruto:
900.76 USD (37 663 pips)
Perda bruta:
-681.33 USD (39 791 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (189.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
199.91 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
54.21%
Depósito máximo carregado:
5.97%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
8 dias
Fator de recuperação:
1.01
Negociações longas:
15 (22.06%)
Negociações curtas:
53 (77.94%)
Fator de lucro:
1.32
Valor esperado:
3.23 USD
Lucro médio:
23.10 USD
Perda média:
-23.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-121.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-131.82 USD (2)
Crescimento mensal:
0.09%
Previsão anual:
1.05%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
119.53 USD
Máximo:
217.07 USD (22.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.30% (131.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.88% (167.26 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD. 13
GBPNZD 8
GBPUSD 7
AUDNZD 7
GBPCAD 6
EURAUD 5
USDSGD 4
EURJPY 4
XAUUSD 4
USDCAD 3
EURUSD 1
EURNZD 1
NZDUSD 1
GBPAUD 1
GBPJPY 1
AUDCHF 1
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD. -76
GBPNZD 33
GBPUSD 117
AUDNZD 22
GBPCAD 78
EURAUD 92
USDSGD -30
EURJPY -88
XAUUSD -10
USDCAD -4
EURUSD 16
EURNZD 8
NZDUSD 6
GBPAUD 35
GBPJPY 19
AUDCHF -2
AUDCAD 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD. -6.7K
GBPNZD -2.7K
GBPUSD 2K
AUDNZD 713
GBPCAD 2.4K
EURAUD 4.7K
USDSGD -2.6K
EURJPY -2.6K
XAUUSD -975
USDCAD -1.5K
EURUSD 800
EURNZD 1.4K
NZDUSD 628
GBPAUD 1.3K
GBPJPY 697
AUDCHF -182
AUDCAD 297
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +145.72 USD
Pior negociação: -121 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +189.56 USD
Máxima perda consecutiva: -121.33 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
Exness-Real17
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 101
E8Funding-Demo
1.00 × 5
FusionMarkets-Demo
2.78 × 9
VantageInternational-Live 11
3.62 × 1980
VantageInternational-Demo
4.00 × 15
GMI-Live08
5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
5.79 × 669
RadexMarkets-Real 6
6.13 × 15
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.97 × 95
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.24 18:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 17:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.11 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 12:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 15:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.04 13:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 04:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 15:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.20 14:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
CHIA CAPITAL
35 USD por mês
21%
0
0
USD
2.2K
USD
75
0%
68
57%
54%
1.32
3.23
USD
28%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.