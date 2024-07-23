いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 14 0.00 × 3 Exness-Real17 0.20 × 5 ICMarketsSC-Live06 0.46 × 101 E8Funding-Demo 1.00 × 5 FusionMarkets-Demo 2.78 × 9 VantageInternational-Live 11 3.62 × 1980 VantageInternational-Demo 4.00 × 15 GMI-Live08 5.00 × 1 VantageInternational-Live 3 5.79 × 669 RadexMarkets-Real 6 6.13 × 15 FBS-Real-9 9.50 × 4 RoboForex-ProCent-2 10.97 × 95 ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは