シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / CHIA CAPITAL
Chia Hin Lee

CHIA CAPITAL

Chia Hin Lee
レビュー0件
信頼性
75週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 21%
VantageInternational-Live 11
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
68
利益トレード:
39 (57.35%)
損失トレード:
29 (42.65%)
ベストトレード:
145.72 USD
最悪のトレード:
-121.18 USD
総利益:
900.76 USD (37 663 pips)
総損失:
-681.33 USD (39 791 pips)
最大連続の勝ち:
8 (189.56 USD)
最大連続利益:
199.91 USD (4)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
54.21%
最大入金額:
5.97%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
8 日
リカバリーファクター:
1.01
長いトレード:
15 (22.06%)
短いトレード:
53 (77.94%)
プロフィットファクター:
1.32
期待されたペイオフ:
3.23 USD
平均利益:
23.10 USD
平均損失:
-23.49 USD
最大連続の負け:
4 (-121.33 USD)
最大連続損失:
-131.82 USD (2)
月間成長:
0.09%
年間予想:
1.05%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
119.53 USD
最大の:
217.07 USD (22.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.30% (131.82 USD)
エクイティによる:
27.88% (167.26 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD. 13
GBPNZD 8
GBPUSD 7
AUDNZD 7
GBPCAD 6
EURAUD 5
USDSGD 4
EURJPY 4
XAUUSD 4
USDCAD 3
EURUSD 1
EURNZD 1
NZDUSD 1
GBPAUD 1
GBPJPY 1
AUDCHF 1
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD. -76
GBPNZD 33
GBPUSD 117
AUDNZD 22
GBPCAD 78
EURAUD 92
USDSGD -30
EURJPY -88
XAUUSD -10
USDCAD -4
EURUSD 16
EURNZD 8
NZDUSD 6
GBPAUD 35
GBPJPY 19
AUDCHF -2
AUDCAD 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD. -6.7K
GBPNZD -2.7K
GBPUSD 2K
AUDNZD 713
GBPCAD 2.4K
EURAUD 4.7K
USDSGD -2.6K
EURJPY -2.6K
XAUUSD -975
USDCAD -1.5K
EURUSD 800
EURNZD 1.4K
NZDUSD 628
GBPAUD 1.3K
GBPJPY 697
AUDCHF -182
AUDCAD 297
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +145.72 USD
最悪のトレード: -121 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +189.56 USD
最大連続損失: -121.33 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
Exness-Real17
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 101
E8Funding-Demo
1.00 × 5
FusionMarkets-Demo
2.78 × 9
VantageInternational-Live 11
3.62 × 1980
VantageInternational-Demo
4.00 × 15
GMI-Live08
5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
5.79 × 669
RadexMarkets-Real 6
6.13 × 15
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.97 × 95
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.24 18:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 17:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.11 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 12:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 15:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.04 13:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 04:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 15:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.20 14:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
CHIA CAPITAL
35 USD/月
21%
0
0
USD
2.2K
USD
75
0%
68
57%
54%
1.32
3.23
USD
28%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください