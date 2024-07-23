Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real17 0.00 × 4 VantageInternational-Live 14 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live06 0.46 × 101 VantageInternational-Live 11 0.75 × 8 E8Funding-Demo 1.00 × 5 FusionMarkets-Demo 2.78 × 9 VantageInternational-Demo 4.00 × 15 RadexMarkets-Real 6 6.13 × 15 FBS-Real-9 9.50 × 4 RoboForex-ProCent-2 10.97 × 95