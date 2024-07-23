SignauxSections
Chia Hin Lee

CHIA CAPITAL

Chia Hin Lee
0 avis
Fiabilité
66 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2024 21%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
57
Bénéfice trades:
34 (59.64%)
Perte trades:
23 (40.35%)
Meilleure transaction:
145.72 USD
Pire transaction:
-121.18 USD
Bénéfice brut:
848.92 USD (32 615 pips)
Perte brute:
-626.02 USD (34 261 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (189.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
199.91 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
58.53%
Charge de dépôt maximale:
5.97%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
1.03
Longs trades:
14 (24.56%)
Courts trades:
43 (75.44%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
3.91 USD
Bénéfice moyen:
24.97 USD
Perte moyenne:
-27.22 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-121.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-131.82 USD (2)
Croissance mensuelle:
2.78%
Prévision annuelle:
33.73%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
119.53 USD
Maximal:
217.07 USD (22.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.30% (131.82 USD)
Par fonds propres:
27.88% (167.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD. 9
GBPNZD 8
GBPUSD 6
GBPCAD 6
EURAUD 5
AUDNZD 5
USDSGD 4
EURJPY 4
USDCAD 3
EURUSD 1
EURNZD 1
NZDUSD 1
GBPAUD 1
GBPJPY 1
AUDCHF 1
AUDCAD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD. -77
GBPNZD 33
GBPUSD 123
GBPCAD 78
EURAUD 92
AUDNZD 11
USDSGD -30
EURJPY -88
USDCAD -4
EURUSD 16
EURNZD 8
NZDUSD 6
GBPAUD 35
GBPJPY 19
AUDCHF -2
AUDCAD 4
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD. -6.7K
GBPNZD -2.7K
GBPUSD 2.5K
GBPCAD 2.4K
EURAUD 4.7K
AUDNZD -287
USDSGD -2.6K
EURJPY -2.6K
USDCAD -1.5K
EURUSD 800
EURNZD 1.4K
NZDUSD 628
GBPAUD 1.3K
GBPJPY 697
AUDCHF -182
AUDCAD 297
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +145.72 USD
Pire transaction: -121 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +189.56 USD
Perte consécutive maximale: -121.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real17
0.00 × 4
VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 101
VantageInternational-Live 11
0.75 × 8
E8Funding-Demo
1.00 × 5
FusionMarkets-Demo
2.78 × 9
VantageInternational-Demo
4.00 × 15
RadexMarkets-Real 6
6.13 × 15
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.97 × 95
Aucun avis
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 15:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.20 14:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 11:26
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.09 10:25
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.07 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 16:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 06:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 17:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 12:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.25 11:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 01:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.