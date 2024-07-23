- Crescita
Trade:
57
Profit Trade:
34 (59.64%)
Loss Trade:
23 (40.35%)
Best Trade:
145.72 USD
Worst Trade:
-121.18 USD
Profitto lordo:
848.92 USD (32 615 pips)
Perdita lorda:
-626.02 USD (34 261 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (189.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
199.91 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
58.53%
Massimo carico di deposito:
5.97%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
1.03
Long Trade:
14 (24.56%)
Short Trade:
43 (75.44%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
3.91 USD
Profitto medio:
24.97 USD
Perdita media:
-27.22 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-121.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-131.82 USD (2)
Crescita mensile:
2.78%
Previsione annuale:
33.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
119.53 USD
Massimale:
217.07 USD (22.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.30% (131.82 USD)
Per equità:
27.88% (167.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|9
|GBPNZD
|8
|GBPUSD
|6
|GBPCAD
|6
|EURAUD
|5
|AUDNZD
|5
|USDSGD
|4
|EURJPY
|4
|USDCAD
|3
|EURUSD
|1
|EURNZD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPAUD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDCHF
|1
|AUDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.
|-77
|GBPNZD
|33
|GBPUSD
|123
|GBPCAD
|78
|EURAUD
|92
|AUDNZD
|11
|USDSGD
|-30
|EURJPY
|-88
|USDCAD
|-4
|EURUSD
|16
|EURNZD
|8
|NZDUSD
|6
|GBPAUD
|35
|GBPJPY
|19
|AUDCHF
|-2
|AUDCAD
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.
|-6.7K
|GBPNZD
|-2.7K
|GBPUSD
|2.5K
|GBPCAD
|2.4K
|EURAUD
|4.7K
|AUDNZD
|-287
|USDSGD
|-2.6K
|EURJPY
|-2.6K
|USDCAD
|-1.5K
|EURUSD
|800
|EURNZD
|1.4K
|NZDUSD
|628
|GBPAUD
|1.3K
|GBPJPY
|697
|AUDCHF
|-182
|AUDCAD
|297
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +145.72 USD
Worst Trade: -121 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +189.56 USD
Massima perdita consecutiva: -121.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 101
|
VantageInternational-Live 11
|0.75 × 8
|
E8Funding-Demo
|1.00 × 5
|
FusionMarkets-Demo
|2.78 × 9
|
VantageInternational-Demo
|4.00 × 15
|
RadexMarkets-Real 6
|6.13 × 15
|
FBS-Real-9
|9.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|10.97 × 95
Non ci sono recensioni
