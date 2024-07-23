SegnaliSezioni
Chia Hin Lee

CHIA CAPITAL

Chia Hin Lee
0 recensioni
Affidabilità
66 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2024 21%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
34 (59.64%)
Loss Trade:
23 (40.35%)
Best Trade:
145.72 USD
Worst Trade:
-121.18 USD
Profitto lordo:
848.92 USD (32 615 pips)
Perdita lorda:
-626.02 USD (34 261 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (189.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
199.91 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
58.53%
Massimo carico di deposito:
5.97%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
1.03
Long Trade:
14 (24.56%)
Short Trade:
43 (75.44%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
3.91 USD
Profitto medio:
24.97 USD
Perdita media:
-27.22 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-121.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-131.82 USD (2)
Crescita mensile:
2.78%
Previsione annuale:
33.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
119.53 USD
Massimale:
217.07 USD (22.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.30% (131.82 USD)
Per equità:
27.88% (167.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD. 9
GBPNZD 8
GBPUSD 6
GBPCAD 6
EURAUD 5
AUDNZD 5
USDSGD 4
EURJPY 4
USDCAD 3
EURUSD 1
EURNZD 1
NZDUSD 1
GBPAUD 1
GBPJPY 1
AUDCHF 1
AUDCAD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD. -77
GBPNZD 33
GBPUSD 123
GBPCAD 78
EURAUD 92
AUDNZD 11
USDSGD -30
EURJPY -88
USDCAD -4
EURUSD 16
EURNZD 8
NZDUSD 6
GBPAUD 35
GBPJPY 19
AUDCHF -2
AUDCAD 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD. -6.7K
GBPNZD -2.7K
GBPUSD 2.5K
GBPCAD 2.4K
EURAUD 4.7K
AUDNZD -287
USDSGD -2.6K
EURJPY -2.6K
USDCAD -1.5K
EURUSD 800
EURNZD 1.4K
NZDUSD 628
GBPAUD 1.3K
GBPJPY 697
AUDCHF -182
AUDCAD 297
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +145.72 USD
Worst Trade: -121 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +189.56 USD
Massima perdita consecutiva: -121.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real17
0.00 × 4
VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 101
VantageInternational-Live 11
0.75 × 8
E8Funding-Demo
1.00 × 5
FusionMarkets-Demo
2.78 × 9
VantageInternational-Demo
4.00 × 15
RadexMarkets-Real 6
6.13 × 15
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.97 × 95
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CHIA CAPITAL
35USD al mese
21%
0
0
USD
2.2K
USD
66
0%
57
59%
59%
1.35
3.91
USD
28%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.