- 자본
- 축소
트레이드:
69
이익 거래:
39 (56.52%)
손실 거래:
30 (43.48%)
최고의 거래:
145.72 USD
최악의 거래:
-121.18 USD
총 수익:
900.76 USD (37 663 pips)
총 손실:
-696.88 USD (41 346 pips)
연속 최대 이익:
8 (189.56 USD)
연속 최대 이익:
199.91 USD (4)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
52.98%
최대 입금량:
5.97%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
8 일
회복 요인:
0.94
롱(주식매수):
16 (23.19%)
숏(주식차입매도):
53 (76.81%)
수익 요인:
1.29
기대수익:
2.95 USD
평균 이익:
23.10 USD
평균 손실:
-23.23 USD
연속 최대 손실:
4 (-121.33 USD)
연속 최대 손실:
-131.82 USD (2)
월별 성장률:
-0.61%
연간 예측:
-7.43%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
119.53 USD
최대한의:
217.07 USD (22.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.30% (131.82 USD)
자본금별:
27.88% (167.26 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|13
|GBPNZD
|8
|GBPUSD
|7
|AUDNZD
|7
|GBPCAD
|6
|EURAUD
|5
|XAUUSD
|5
|USDSGD
|4
|EURJPY
|4
|USDCAD
|3
|EURUSD
|1
|EURNZD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPAUD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDCHF
|1
|AUDCAD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.
|-76
|GBPNZD
|33
|GBPUSD
|117
|AUDNZD
|22
|GBPCAD
|78
|EURAUD
|92
|XAUUSD
|-25
|USDSGD
|-30
|EURJPY
|-88
|USDCAD
|-4
|EURUSD
|16
|EURNZD
|8
|NZDUSD
|6
|GBPAUD
|35
|GBPJPY
|19
|AUDCHF
|-2
|AUDCAD
|4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.
|-6.7K
|GBPNZD
|-2.7K
|GBPUSD
|2K
|AUDNZD
|713
|GBPCAD
|2.4K
|EURAUD
|4.7K
|XAUUSD
|-2.5K
|USDSGD
|-2.6K
|EURJPY
|-2.6K
|USDCAD
|-1.5K
|EURUSD
|800
|EURNZD
|1.4K
|NZDUSD
|628
|GBPAUD
|1.3K
|GBPJPY
|697
|AUDCHF
|-182
|AUDCAD
|297
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +145.72 USD
최악의 거래: -121 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +189.56 USD
연속 최대 손실: -121.33 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
Exness-Real17
|0.20 × 5
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 101
E8Funding-Demo
|1.00 × 5
FusionMarkets-Demo
|2.78 × 9
VantageInternational-Live 11
|3.62 × 1980
VantageInternational-Demo
|4.00 × 15
GMI-Live08
|5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
|5.79 × 669
RadexMarkets-Real 6
|6.13 × 15
FBS-Real-9
|9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
|10.97 × 95
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
20%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
77
0%
69
56%
53%
1.29
2.95
USD
USD
28%
1:500