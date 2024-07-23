시그널섹션
Chia Hin Lee
0 리뷰
안정성
77
0 / 0 USD
월별 35 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 20%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
69
이익 거래:
39 (56.52%)
손실 거래:
30 (43.48%)
최고의 거래:
145.72 USD
최악의 거래:
-121.18 USD
총 수익:
900.76 USD (37 663 pips)
총 손실:
-696.88 USD (41 346 pips)
연속 최대 이익:
8 (189.56 USD)
연속 최대 이익:
199.91 USD (4)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
52.98%
최대 입금량:
5.97%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
8 일
회복 요인:
0.94
롱(주식매수):
16 (23.19%)
숏(주식차입매도):
53 (76.81%)
수익 요인:
1.29
기대수익:
2.95 USD
평균 이익:
23.10 USD
평균 손실:
-23.23 USD
연속 최대 손실:
4 (-121.33 USD)
연속 최대 손실:
-131.82 USD (2)
월별 성장률:
-0.61%
연간 예측:
-7.43%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
119.53 USD
최대한의:
217.07 USD (22.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.30% (131.82 USD)
자본금별:
27.88% (167.26 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD. 13
GBPNZD 8
GBPUSD 7
AUDNZD 7
GBPCAD 6
EURAUD 5
XAUUSD 5
USDSGD 4
EURJPY 4
USDCAD 3
EURUSD 1
EURNZD 1
NZDUSD 1
GBPAUD 1
GBPJPY 1
AUDCHF 1
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD. -76
GBPNZD 33
GBPUSD 117
AUDNZD 22
GBPCAD 78
EURAUD 92
XAUUSD -25
USDSGD -30
EURJPY -88
USDCAD -4
EURUSD 16
EURNZD 8
NZDUSD 6
GBPAUD 35
GBPJPY 19
AUDCHF -2
AUDCAD 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD. -6.7K
GBPNZD -2.7K
GBPUSD 2K
AUDNZD 713
GBPCAD 2.4K
EURAUD 4.7K
XAUUSD -2.5K
USDSGD -2.6K
EURJPY -2.6K
USDCAD -1.5K
EURUSD 800
EURNZD 1.4K
NZDUSD 628
GBPAUD 1.3K
GBPJPY 697
AUDCHF -182
AUDCAD 297
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +145.72 USD
최악의 거래: -121 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +189.56 USD
연속 최대 손실: -121.33 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
Exness-Real17
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 101
E8Funding-Demo
1.00 × 5
FusionMarkets-Demo
2.78 × 9
VantageInternational-Live 11
3.62 × 1980
VantageInternational-Demo
4.00 × 15
GMI-Live08
5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
5.79 × 669
RadexMarkets-Real 6
6.13 × 15
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.97 × 95
리뷰 없음
