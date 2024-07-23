- Прирост
Всего трейдов:
68
Прибыльных трейдов:
39 (57.35%)
Убыточных трейдов:
29 (42.65%)
Лучший трейд:
145.72 USD
Худший трейд:
-121.18 USD
Общая прибыль:
900.76 USD (37 663 pips)
Общий убыток:
-681.33 USD (39 791 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (189.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
199.91 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
54.21%
Макс. загрузка депозита:
5.97%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
1.01
Длинных трейдов:
15 (22.06%)
Коротких трейдов:
53 (77.94%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
3.23 USD
Средняя прибыль:
23.10 USD
Средний убыток:
-23.49 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-121.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-131.82 USD (2)
Прирост в месяц:
0.09%
Годовой прогноз:
1.05%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
119.53 USD
Максимальная:
217.07 USD (22.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.30% (131.82 USD)
По эквити:
27.88% (167.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|13
|GBPNZD
|8
|GBPUSD
|7
|AUDNZD
|7
|GBPCAD
|6
|EURAUD
|5
|USDSGD
|4
|EURJPY
|4
|XAUUSD
|4
|USDCAD
|3
|EURUSD
|1
|EURNZD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPAUD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDCHF
|1
|AUDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.
|-76
|GBPNZD
|33
|GBPUSD
|117
|AUDNZD
|22
|GBPCAD
|78
|EURAUD
|92
|USDSGD
|-30
|EURJPY
|-88
|XAUUSD
|-10
|USDCAD
|-4
|EURUSD
|16
|EURNZD
|8
|NZDUSD
|6
|GBPAUD
|35
|GBPJPY
|19
|AUDCHF
|-2
|AUDCAD
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.
|-6.7K
|GBPNZD
|-2.7K
|GBPUSD
|2K
|AUDNZD
|713
|GBPCAD
|2.4K
|EURAUD
|4.7K
|USDSGD
|-2.6K
|EURJPY
|-2.6K
|XAUUSD
|-975
|USDCAD
|-1.5K
|EURUSD
|800
|EURNZD
|1.4K
|NZDUSD
|628
|GBPAUD
|1.3K
|GBPJPY
|697
|AUDCHF
|-182
|AUDCAD
|297
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +145.72 USD
Худший трейд: -121 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +189.56 USD
Макс. убыток в серии: -121.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 101
|
E8Funding-Demo
|1.00 × 5
|
FusionMarkets-Demo
|2.78 × 9
|
VantageInternational-Live 11
|3.62 × 1980
|
VantageInternational-Demo
|4.00 × 15
|
GMI-Live08
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|5.79 × 669
|
RadexMarkets-Real 6
|6.13 × 15
|
FBS-Real-9
|9.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|10.97 × 95
