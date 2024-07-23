СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / CHIA CAPITAL
Chia Hin Lee

CHIA CAPITAL

Chia Hin Lee
0 отзывов
Надежность
75 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2024 21%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
68
Прибыльных трейдов:
39 (57.35%)
Убыточных трейдов:
29 (42.65%)
Лучший трейд:
145.72 USD
Худший трейд:
-121.18 USD
Общая прибыль:
900.76 USD (37 663 pips)
Общий убыток:
-681.33 USD (39 791 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (189.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
199.91 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
54.21%
Макс. загрузка депозита:
5.97%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
1.01
Длинных трейдов:
15 (22.06%)
Коротких трейдов:
53 (77.94%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
3.23 USD
Средняя прибыль:
23.10 USD
Средний убыток:
-23.49 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-121.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-131.82 USD (2)
Прирост в месяц:
0.09%
Годовой прогноз:
1.05%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
119.53 USD
Максимальная:
217.07 USD (22.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.30% (131.82 USD)
По эквити:
27.88% (167.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD. 13
GBPNZD 8
GBPUSD 7
AUDNZD 7
GBPCAD 6
EURAUD 5
USDSGD 4
EURJPY 4
XAUUSD 4
USDCAD 3
EURUSD 1
EURNZD 1
NZDUSD 1
GBPAUD 1
GBPJPY 1
AUDCHF 1
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD. -76
GBPNZD 33
GBPUSD 117
AUDNZD 22
GBPCAD 78
EURAUD 92
USDSGD -30
EURJPY -88
XAUUSD -10
USDCAD -4
EURUSD 16
EURNZD 8
NZDUSD 6
GBPAUD 35
GBPJPY 19
AUDCHF -2
AUDCAD 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD. -6.7K
GBPNZD -2.7K
GBPUSD 2K
AUDNZD 713
GBPCAD 2.4K
EURAUD 4.7K
USDSGD -2.6K
EURJPY -2.6K
XAUUSD -975
USDCAD -1.5K
EURUSD 800
EURNZD 1.4K
NZDUSD 628
GBPAUD 1.3K
GBPJPY 697
AUDCHF -182
AUDCAD 297
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +145.72 USD
Худший трейд: -121 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +189.56 USD
Макс. убыток в серии: -121.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
Exness-Real17
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 101
E8Funding-Demo
1.00 × 5
FusionMarkets-Demo
2.78 × 9
VantageInternational-Live 11
3.62 × 1980
VantageInternational-Demo
4.00 × 15
GMI-Live08
5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
5.79 × 669
RadexMarkets-Real 6
6.13 × 15
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.97 × 95
Нет отзывов
2025.12.24 18:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 17:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.11 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 12:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 15:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.04 13:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 04:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 15:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.20 14:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.