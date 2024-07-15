- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
825
Kârla kapanan işlemler:
258 (31.27%)
Zararla kapanan işlemler:
567 (68.73%)
En iyi işlem:
21.21 USD
En kötü işlem:
-5.92 USD
Brüt kâr:
833.29 USD (114 476 pips)
Brüt zarar:
-955.51 USD (114 361 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (38.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.77 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
31.78%
Maks. mevduat yükü:
83.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
439 (53.21%)
Satış işlemleri:
386 (46.79%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-0.15 USD
Ortalama kâr:
3.23 USD
Ortalama zarar:
-1.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-53.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.42 USD (23)
Aylık büyüme:
-0.72%
Yıllık tahmin:
-8.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
128.29 USD
Maksimum:
166.00 USD (18.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.93% (166.00 USD)
Varlığa göre:
1.62% (9.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|424
|AUDUSD
|183
|GBPUSD
|86
|GBPJPY
|73
|USDJPY
|32
|NAS100
|27
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|-65
|GBPUSD
|-17
|GBPJPY
|-11
|USDJPY
|-46
|NAS100
|8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.0K
|AUDUSD
|-2K
|GBPUSD
|-1.7K
|GBPJPY
|-1.6K
|USDJPY
|-5K
|NAS100
|8.4K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.21 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +38.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-USDReal02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 34
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 14
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 6
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 7
|
FxPro.com-Real02
|0.03 × 121
|
HFMarkets-Live Server
|0.07 × 46
|
FxPro.com-Real01
|0.07 × 45
|
ICMarketsSC-Live03
|0.13 × 24
|
XM.COM-Real 2
|0.13 × 71
|
TradersWay-Live
|0.20 × 5
|
LQDLtd-Live02
|0.22 × 50
|
TitanFX-05
|0.25 × 4
|
Tickmill-Live
|0.33 × 3
|
ForexTime-ECN
|1.02 × 49
|
Alpari-Standard1
|1.18 × 40
|
InstaForex-HongKong.com
|1.69 × 13
|
JFD-Live02
|1.86 × 7
|
Tallinex-Live
|2.00 × 2
|
RoboForex-ProCent
|2.25 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|2.43 × 7
|
Forex.comUK-Live 112
|2.50 × 2
|
IronFX-Real10
|5.07 × 27
|
ThinkForexAU-Live 2
|7.67 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-15%
0
0
USD
USD
484
USD
USD
68
100%
825
31%
32%
0.87
-0.15
USD
USD
19%
1:100