Torsten Hempel

Wavesurfer

Torsten Hempel
0 inceleme
68 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -15%
FXCM-USDReal02
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
825
Kârla kapanan işlemler:
258 (31.27%)
Zararla kapanan işlemler:
567 (68.73%)
En iyi işlem:
21.21 USD
En kötü işlem:
-5.92 USD
Brüt kâr:
833.29 USD (114 476 pips)
Brüt zarar:
-955.51 USD (114 361 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (38.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.77 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
31.78%
Maks. mevduat yükü:
83.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
439 (53.21%)
Satış işlemleri:
386 (46.79%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-0.15 USD
Ortalama kâr:
3.23 USD
Ortalama zarar:
-1.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-53.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.42 USD (23)
Aylık büyüme:
-0.72%
Yıllık tahmin:
-8.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
128.29 USD
Maksimum:
166.00 USD (18.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.93% (166.00 USD)
Varlığa göre:
1.62% (9.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 424
AUDUSD 183
GBPUSD 86
GBPJPY 73
USDJPY 32
NAS100 27
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 8
AUDUSD -65
GBPUSD -17
GBPJPY -11
USDJPY -46
NAS100 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.0K
AUDUSD -2K
GBPUSD -1.7K
GBPJPY -1.6K
USDJPY -5K
NAS100 8.4K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.21 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +38.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-USDReal02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 34
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 14
AxioryAsia-02Live
0.00 × 6
ILQAu-A1 Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 7
FxPro.com-Real02
0.03 × 121
HFMarkets-Live Server
0.07 × 46
FxPro.com-Real01
0.07 × 45
ICMarketsSC-Live03
0.13 × 24
XM.COM-Real 2
0.13 × 71
TradersWay-Live
0.20 × 5
LQDLtd-Live02
0.22 × 50
TitanFX-05
0.25 × 4
Tickmill-Live
0.33 × 3
ForexTime-ECN
1.02 × 49
Alpari-Standard1
1.18 × 40
InstaForex-HongKong.com
1.69 × 13
JFD-Live02
1.86 × 7
Tallinex-Live
2.00 × 2
RoboForex-ProCent
2.25 × 4
AdmiralMarkets-Live
2.43 × 7
Forex.comUK-Live 112
2.50 × 2
IronFX-Real10
5.07 × 27
ThinkForexAU-Live 2
7.67 × 3
İnceleme yok
2024.09.17 22:05
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.22 07:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.13 20:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.05 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.02 15:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.01 09:55
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.23 11:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.15 08:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Wavesurfer
Ayda 30 USD
-15%
0
0
USD
484
USD
68
100%
825
31%
32%
0.87
-0.15
USD
19%
1:100
