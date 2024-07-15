SignauxSections
Torsten Hempel

Wavesurfer

Torsten Hempel
0 avis
68 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -15%
FXCM-USDReal02
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
824
Bénéfice trades:
257 (31.18%)
Perte trades:
567 (68.81%)
Meilleure transaction:
21.21 USD
Pire transaction:
-5.92 USD
Bénéfice brut:
827.98 USD (109 170 pips)
Perte brute:
-955.51 USD (114 361 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (38.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
38.77 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
31.78%
Charge de dépôt maximale:
83.42%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
-0.77
Longs trades:
439 (53.28%)
Courts trades:
385 (46.72%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-0.15 USD
Bénéfice moyen:
3.22 USD
Perte moyenne:
-1.69 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-53.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-53.42 USD (23)
Croissance mensuelle:
-1.45%
Prévision annuelle:
-17.63%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
128.29 USD
Maximal:
166.00 USD (18.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.93% (166.00 USD)
Par fonds propres:
1.62% (9.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 424
AUDUSD 183
GBPUSD 86
GBPJPY 73
USDJPY 32
NAS100 26
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 8
AUDUSD -65
GBPUSD -17
GBPJPY -11
USDJPY -46
NAS100 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2.0K
AUDUSD -2K
GBPUSD -1.7K
GBPJPY -1.6K
USDJPY -5K
NAS100 3.1K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.21 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 23
Bénéfice consécutif maximal: +38.77 USD
Perte consécutive maximale: -53.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCM-USDReal02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 34
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 14
AxioryAsia-02Live
0.00 × 6
ILQAu-A1 Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 7
FxPro.com-Real02
0.03 × 121
HFMarkets-Live Server
0.07 × 46
FxPro.com-Real01
0.07 × 45
ICMarketsSC-Live03
0.13 × 24
XM.COM-Real 2
0.13 × 71
TradersWay-Live
0.20 × 5
LQDLtd-Live02
0.22 × 50
TitanFX-05
0.25 × 4
Tickmill-Live
0.33 × 3
ForexTime-ECN
1.02 × 49
Alpari-Standard1
1.18 × 40
InstaForex-HongKong.com
1.69 × 13
JFD-Live02
1.86 × 7
Tallinex-Live
2.00 × 2
RoboForex-ProCent
2.25 × 4
AdmiralMarkets-Live
2.43 × 7
Forex.comUK-Live 112
2.50 × 2
IronFX-Real10
5.07 × 27
ThinkForexAU-Live 2
7.67 × 3
2 plus...
Aucun avis
2024.09.17 22:05
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.22 07:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.13 20:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.05 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.02 15:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.01 09:55
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.23 11:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.15 08:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.