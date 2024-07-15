- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 194
盈利交易:
392 (32.83%)
亏损交易:
802 (67.17%)
最好交易:
21.21 USD
最差交易:
-5.92 USD
毛利:
1 074.39 USD (200 908 pips)
毛利亏损:
-1 238.87 USD (202 836 pips)
最大连续赢利:
10 (38.77 USD)
最大连续盈利:
38.77 USD (10)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
31.74%
最大入金加载:
83.42%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
37
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.80
长期交易:
605 (50.67%)
短期交易:
589 (49.33%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-0.14 USD
平均利润:
2.74 USD
平均损失:
-1.54 USD
最大连续失误:
23 (-53.42 USD)
最大连续亏损:
-53.42 USD (23)
每月增长:
-1.38%
年度预测:
-14.58%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
168.86 USD
最大值:
206.57 USD (23.43%)
相对跌幅:
结余:
23.56% (206.57 USD)
净值:
1.62% (9.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|570
|AUDUSD
|241
|GBPUSD
|148
|GBPJPY
|137
|NAS100
|65
|USDJPY
|32
|CADJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-2
|AUDUSD
|-83
|GBPUSD
|-27
|GBPJPY
|-30
|NAS100
|9
|USDJPY
|-46
|CADJPY
|14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.5K
|AUDUSD
|-2.7K
|GBPUSD
|-2.7K
|GBPJPY
|-4.6K
|NAS100
|9.3K
|USDJPY
|-5K
|CADJPY
|2.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +21.21 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 23
最大连续盈利: +38.77 USD
最大连续亏损: -53.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXCM-USDReal02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 34
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 14
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 6
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 7
|
FxPro.com-Real02
|0.03 × 123
|
HFMarkets-Live Server
|0.07 × 46
|
FxPro.com-Real01
|0.07 × 45
|
ICMarketsSC-Live03
|0.13 × 24
|
XM.COM-Real 2
|0.13 × 71
|
TradersWay-Live
|0.20 × 5
|
LQDLtd-Live02
|0.22 × 50
|
TitanFX-05
|0.25 × 4
|
Tickmill-Live
|0.33 × 3
|
ForexTime-ECN
|1.03 × 59
|
Alpari-Standard1
|1.18 × 40
|
InstaForex-HongKong.com
|1.69 × 13
|
JFD-Live02
|1.86 × 7
|
Tallinex-Live
|2.00 × 2
|
RoboForex-ProCent
|2.25 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|2.43 × 7
|
Forex.comUK-Live 112
|2.50 × 2
|
IronFX-Real10
|5.07 × 27
|
ThinkForexAU-Live 2
|7.67 × 3
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-20%
0
0
USD
USD
441
USD
USD
80
100%
1 194
32%
32%
0.86
-0.14
USD
USD
24%
1:100