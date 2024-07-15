- Incremento
Total de Trades:
1 203
Transacciones Rentables:
394 (32.75%)
Transacciones Irrentables:
809 (67.25%)
Mejor transacción:
21.21 USD
Peor transacción:
-5.92 USD
Beneficio Bruto:
1 076.48 USD (201 062 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 245.42 USD (204 289 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (38.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
38.77 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
31.74%
Carga máxima del depósito:
83.42%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
38
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
-0.81
Transacciones Largas:
608 (50.54%)
Transacciones Cortas:
595 (49.46%)
Factor de Beneficio:
0.86
Beneficio Esperado:
-0.14 USD
Beneficio medio:
2.73 USD
Pérdidas medias:
-1.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-53.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-53.42 USD (23)
Crecimiento al mes:
-2.32%
Pronóstico anual:
-30.43%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
170.02 USD
Máxima:
207.73 USD (23.56%)
Reducción relativa:
De balance:
23.70% (207.73 USD)
De fondos:
1.62% (9.40 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|574
|AUDUSD
|243
|GBPUSD
|149
|GBPJPY
|138
|NAS100
|66
|USDJPY
|32
|CADJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|-3
|AUDUSD
|-85
|GBPUSD
|-26
|GBPJPY
|-31
|NAS100
|8
|USDJPY
|-46
|CADJPY
|14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|1.4K
|AUDUSD
|-2.8K
|GBPUSD
|-2.6K
|GBPJPY
|-4.7K
|NAS100
|8.2K
|USDJPY
|-5K
|CADJPY
|2.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Mejor transacción: +21.21 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 23
Beneficio máximo consecutivo: +38.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -53.42 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXCM-USDReal02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 34
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 14
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 6
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 7
|
FxPro.com-Real02
|0.03 × 123
|
HFMarkets-Live Server
|0.07 × 46
|
FxPro.com-Real01
|0.07 × 45
|
ICMarketsSC-Live03
|0.13 × 24
|
XM.COM-Real 2
|0.13 × 71
|
TradersWay-Live
|0.20 × 5
|
LQDLtd-Live02
|0.22 × 50
|
TitanFX-05
|0.25 × 4
|
Tickmill-Live
|0.33 × 3
|
ForexTime-ECN
|1.03 × 59
|
Alpari-Standard1
|1.18 × 40
|
InstaForex-HongKong.com
|1.69 × 13
|
JFD-Live02
|1.86 × 7
|
Tallinex-Live
|2.00 × 2
|
RoboForex-ProCent
|2.25 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|2.43 × 7
|
Forex.comUK-Live 112
|2.50 × 2
|
IronFX-Real10
|5.07 × 27
|
ThinkForexAU-Live 2
|7.67 × 3
