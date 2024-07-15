SeñalesSecciones
Torsten Hempel

Wavesurfer

Torsten Hempel
0 comentarios
81 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 -20%
FXCM-USDReal02
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 203
Transacciones Rentables:
394 (32.75%)
Transacciones Irrentables:
809 (67.25%)
Mejor transacción:
21.21 USD
Peor transacción:
-5.92 USD
Beneficio Bruto:
1 076.48 USD (201 062 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 245.42 USD (204 289 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (38.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
38.77 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
31.74%
Carga máxima del depósito:
83.42%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
38
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
-0.81
Transacciones Largas:
608 (50.54%)
Transacciones Cortas:
595 (49.46%)
Factor de Beneficio:
0.86
Beneficio Esperado:
-0.14 USD
Beneficio medio:
2.73 USD
Pérdidas medias:
-1.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-53.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-53.42 USD (23)
Crecimiento al mes:
-2.32%
Pronóstico anual:
-30.43%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
170.02 USD
Máxima:
207.73 USD (23.56%)
Reducción relativa:
De balance:
23.70% (207.73 USD)
De fondos:
1.62% (9.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 574
AUDUSD 243
GBPUSD 149
GBPJPY 138
NAS100 66
USDJPY 32
CADJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD -3
AUDUSD -85
GBPUSD -26
GBPJPY -31
NAS100 8
USDJPY -46
CADJPY 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 1.4K
AUDUSD -2.8K
GBPUSD -2.6K
GBPJPY -4.7K
NAS100 8.2K
USDJPY -5K
CADJPY 2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +21.21 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 23
Beneficio máximo consecutivo: +38.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -53.42 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXCM-USDReal02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 34
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 14
AxioryAsia-02Live
0.00 × 6
ILQAu-A1 Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 7
FxPro.com-Real02
0.03 × 123
HFMarkets-Live Server
0.07 × 46
FxPro.com-Real01
0.07 × 45
ICMarketsSC-Live03
0.13 × 24
XM.COM-Real 2
0.13 × 71
TradersWay-Live
0.20 × 5
LQDLtd-Live02
0.22 × 50
TitanFX-05
0.25 × 4
Tickmill-Live
0.33 × 3
ForexTime-ECN
1.03 × 59
Alpari-Standard1
1.18 × 40
InstaForex-HongKong.com
1.69 × 13
JFD-Live02
1.86 × 7
Tallinex-Live
2.00 × 2
RoboForex-ProCent
2.25 × 4
AdmiralMarkets-Live
2.43 × 7
Forex.comUK-Live 112
2.50 × 2
IronFX-Real10
5.07 × 27
ThinkForexAU-Live 2
7.67 × 3
otros 2...
No hay comentarios
2024.09.17 22:05
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.22 07:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.13 20:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.05 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.02 15:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.01 09:55
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.23 11:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.15 08:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
