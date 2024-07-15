- 자본
트레이드:
1 262
이익 거래:
411 (32.56%)
손실 거래:
851 (67.43%)
최고의 거래:
21.21 USD
최악의 거래:
-5.92 USD
총 수익:
1 101.25 USD (206 218 pips)
총 손실:
-1 291.29 USD (221 982 pips)
연속 최대 이익:
10 (38.77 USD)
샤프 비율:
-0.06
거래 활동:
31.74%
최대 입금량:
83.42%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
36
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
-0.82
롱(주식매수):
639 (50.63%)
숏(주식차입매도):
623 (49.37%)
수익 요인:
0.85
기대수익:
-0.15 USD
평균 이익:
2.68 USD
평균 손실:
-1.52 USD
연속 최대 손실:
23 (-53.42 USD)
연속 최대 손실:
-53.42 USD (23)
월별 성장률:
-4.61%
연간 예측:
-56.84%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
194.49 USD
최대한의:
232.20 USD (26.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.43% (231.57 USD)
자본금별:
1.62% (9.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|588
|AUDUSD
|250
|GBPUSD
|166
|GBPJPY
|149
|NAS100
|76
|USDJPY
|32
|CADJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|-7
|AUDUSD
|-86
|GBPUSD
|-29
|GBPJPY
|-32
|NAS100
|-3
|USDJPY
|-46
|CADJPY
|14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|1.1K
|AUDUSD
|-2.9K
|GBPUSD
|-2.9K
|GBPJPY
|-4.9K
|NAS100
|-3.4K
|USDJPY
|-5K
|CADJPY
|2.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FXCM-USDReal02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 34
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 14
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 6
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 7
|
FxPro.com-Real02
|0.03 × 123
|
HFMarkets-Live Server
|0.07 × 46
|
FxPro.com-Real01
|0.07 × 45
|
ICMarketsSC-Live03
|0.13 × 24
|
XM.COM-Real 2
|0.13 × 71
|
TradersWay-Live
|0.20 × 5
|
LQDLtd-Live02
|0.22 × 50
|
TitanFX-05
|0.25 × 4
|
Tickmill-Live
|0.33 × 3
|
ForexTime-ECN
|1.03 × 59
|
Alpari-Standard1
|1.18 × 40
|
InstaForex-HongKong.com
|1.69 × 13
|
JFD-Live02
|1.86 × 7
|
Tallinex-Live
|2.00 × 2
|
RoboForex-ProCent
|2.25 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|2.43 × 7
|
Forex.comUK-Live 112
|2.50 × 2
|
IronFX-Real10
|5.07 × 27
|
ThinkForexAU-Live 2
|7.67 × 3
