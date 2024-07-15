- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 203
Negociações com lucro:
394 (32.75%)
Negociações com perda:
809 (67.25%)
Melhor negociação:
21.21 USD
Pior negociação:
-5.92 USD
Lucro bruto:
1 076.48 USD (201 062 pips)
Perda bruta:
-1 245.42 USD (204 289 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (38.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
38.77 USD (10)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
31.74%
Depósito máximo carregado:
83.42%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.81
Negociações longas:
608 (50.54%)
Negociações curtas:
595 (49.46%)
Fator de lucro:
0.86
Valor esperado:
-0.14 USD
Lucro médio:
2.73 USD
Perda média:
-1.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-53.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-53.42 USD (23)
Crescimento mensal:
-1.75%
Previsão anual:
-18.20%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
170.02 USD
Máximo:
207.73 USD (23.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.70% (207.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.62% (9.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|574
|AUDUSD
|243
|GBPUSD
|149
|GBPJPY
|138
|NAS100
|66
|USDJPY
|32
|CADJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|-3
|AUDUSD
|-85
|GBPUSD
|-26
|GBPJPY
|-31
|NAS100
|8
|USDJPY
|-46
|CADJPY
|14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|1.4K
|AUDUSD
|-2.8K
|GBPUSD
|-2.6K
|GBPJPY
|-4.7K
|NAS100
|8.2K
|USDJPY
|-5K
|CADJPY
|2.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +21.21 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 23
Máximo lucro consecutivo: +38.77 USD
Máxima perda consecutiva: -53.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXCM-USDReal02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 34
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 14
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 6
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 7
|
FxPro.com-Real02
|0.03 × 123
|
HFMarkets-Live Server
|0.07 × 46
|
FxPro.com-Real01
|0.07 × 45
|
ICMarketsSC-Live03
|0.13 × 24
|
XM.COM-Real 2
|0.13 × 71
|
TradersWay-Live
|0.20 × 5
|
LQDLtd-Live02
|0.22 × 50
|
TitanFX-05
|0.25 × 4
|
Tickmill-Live
|0.33 × 3
|
ForexTime-ECN
|1.03 × 59
|
Alpari-Standard1
|1.18 × 40
|
InstaForex-HongKong.com
|1.69 × 13
|
JFD-Live02
|1.86 × 7
|
Tallinex-Live
|2.00 × 2
|
RoboForex-ProCent
|2.25 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|2.43 × 7
|
Forex.comUK-Live 112
|2.50 × 2
|
IronFX-Real10
|5.07 × 27
|
ThinkForexAU-Live 2
|7.67 × 3
Sem comentários
