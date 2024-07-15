SinaisSeções
Torsten Hempel

Wavesurfer

Torsten Hempel
0 comentários
81 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 -20%
FXCM-USDReal02
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 203
Negociações com lucro:
394 (32.75%)
Negociações com perda:
809 (67.25%)
Melhor negociação:
21.21 USD
Pior negociação:
-5.92 USD
Lucro bruto:
1 076.48 USD (201 062 pips)
Perda bruta:
-1 245.42 USD (204 289 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (38.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
38.77 USD (10)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
31.74%
Depósito máximo carregado:
83.42%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.81
Negociações longas:
608 (50.54%)
Negociações curtas:
595 (49.46%)
Fator de lucro:
0.86
Valor esperado:
-0.14 USD
Lucro médio:
2.73 USD
Perda média:
-1.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-53.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-53.42 USD (23)
Crescimento mensal:
-1.75%
Previsão anual:
-18.20%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
170.02 USD
Máximo:
207.73 USD (23.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.70% (207.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.62% (9.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 574
AUDUSD 243
GBPUSD 149
GBPJPY 138
NAS100 66
USDJPY 32
CADJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD -3
AUDUSD -85
GBPUSD -26
GBPJPY -31
NAS100 8
USDJPY -46
CADJPY 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 1.4K
AUDUSD -2.8K
GBPUSD -2.6K
GBPJPY -4.7K
NAS100 8.2K
USDJPY -5K
CADJPY 2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +21.21 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 23
Máximo lucro consecutivo: +38.77 USD
Máxima perda consecutiva: -53.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXCM-USDReal02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 34
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 14
AxioryAsia-02Live
0.00 × 6
ILQAu-A1 Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 7
FxPro.com-Real02
0.03 × 123
HFMarkets-Live Server
0.07 × 46
FxPro.com-Real01
0.07 × 45
ICMarketsSC-Live03
0.13 × 24
XM.COM-Real 2
0.13 × 71
TradersWay-Live
0.20 × 5
LQDLtd-Live02
0.22 × 50
TitanFX-05
0.25 × 4
Tickmill-Live
0.33 × 3
ForexTime-ECN
1.03 × 59
Alpari-Standard1
1.18 × 40
InstaForex-HongKong.com
1.69 × 13
JFD-Live02
1.86 × 7
Tallinex-Live
2.00 × 2
RoboForex-ProCent
2.25 × 4
AdmiralMarkets-Live
2.43 × 7
Forex.comUK-Live 112
2.50 × 2
IronFX-Real10
5.07 × 27
ThinkForexAU-Live 2
7.67 × 3
2 mais ...
Sem comentários
2024.09.17 22:05
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.22 07:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.13 20:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.05 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.02 15:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.01 09:55
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.23 11:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.15 08:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
