- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 194
Прибыльных трейдов:
392 (32.83%)
Убыточных трейдов:
802 (67.17%)
Лучший трейд:
21.21 USD
Худший трейд:
-5.92 USD
Общая прибыль:
1 074.39 USD (200 908 pips)
Общий убыток:
-1 238.87 USD (202 836 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (38.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.77 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
31.74%
Макс. загрузка депозита:
83.42%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.80
Длинных трейдов:
605 (50.67%)
Коротких трейдов:
589 (49.33%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.14 USD
Средняя прибыль:
2.74 USD
Средний убыток:
-1.54 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-53.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.42 USD (23)
Прирост в месяц:
-1.66%
Годовой прогноз:
-20.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
168.86 USD
Максимальная:
206.57 USD (23.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.56% (206.57 USD)
По эквити:
1.62% (9.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|570
|AUDUSD
|241
|GBPUSD
|148
|GBPJPY
|137
|NAS100
|65
|USDJPY
|32
|CADJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-2
|AUDUSD
|-83
|GBPUSD
|-27
|GBPJPY
|-30
|NAS100
|9
|USDJPY
|-46
|CADJPY
|14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.5K
|AUDUSD
|-2.7K
|GBPUSD
|-2.7K
|GBPJPY
|-4.6K
|NAS100
|9.3K
|USDJPY
|-5K
|CADJPY
|2.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +21.21 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +38.77 USD
Макс. убыток в серии: -53.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-USDReal02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 34
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 14
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 6
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 7
|
FxPro.com-Real02
|0.03 × 123
|
HFMarkets-Live Server
|0.07 × 46
|
FxPro.com-Real01
|0.07 × 45
|
ICMarketsSC-Live03
|0.13 × 24
|
XM.COM-Real 2
|0.13 × 71
|
TradersWay-Live
|0.20 × 5
|
LQDLtd-Live02
|0.22 × 50
|
TitanFX-05
|0.25 × 4
|
Tickmill-Live
|0.33 × 3
|
ForexTime-ECN
|1.03 × 59
|
Alpari-Standard1
|1.18 × 40
|
InstaForex-HongKong.com
|1.69 × 13
|
JFD-Live02
|1.86 × 7
|
Tallinex-Live
|2.00 × 2
|
RoboForex-ProCent
|2.25 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|2.43 × 7
|
Forex.comUK-Live 112
|2.50 × 2
|
IronFX-Real10
|5.07 × 27
|
ThinkForexAU-Live 2
|7.67 × 3
Нет отзывов
