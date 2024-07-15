СигналыРазделы
Wavesurfer

Torsten Hempel
0 отзывов
80 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 -20%
FXCM-USDReal02
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 194
Прибыльных трейдов:
392 (32.83%)
Убыточных трейдов:
802 (67.17%)
Лучший трейд:
21.21 USD
Худший трейд:
-5.92 USD
Общая прибыль:
1 074.39 USD (200 908 pips)
Общий убыток:
-1 238.87 USD (202 836 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (38.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.77 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
31.74%
Макс. загрузка депозита:
83.42%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.80
Длинных трейдов:
605 (50.67%)
Коротких трейдов:
589 (49.33%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.14 USD
Средняя прибыль:
2.74 USD
Средний убыток:
-1.54 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-53.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.42 USD (23)
Прирост в месяц:
-1.66%
Годовой прогноз:
-20.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
168.86 USD
Максимальная:
206.57 USD (23.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.56% (206.57 USD)
По эквити:
1.62% (9.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 570
AUDUSD 241
GBPUSD 148
GBPJPY 137
NAS100 65
USDJPY 32
CADJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -2
AUDUSD -83
GBPUSD -27
GBPJPY -30
NAS100 9
USDJPY -46
CADJPY 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 1.5K
AUDUSD -2.7K
GBPUSD -2.7K
GBPJPY -4.6K
NAS100 9.3K
USDJPY -5K
CADJPY 2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.21 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +38.77 USD
Макс. убыток в серии: -53.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-USDReal02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 34
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 14
AxioryAsia-02Live
0.00 × 6
ILQAu-A1 Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 7
FxPro.com-Real02
0.03 × 123
HFMarkets-Live Server
0.07 × 46
FxPro.com-Real01
0.07 × 45
ICMarketsSC-Live03
0.13 × 24
XM.COM-Real 2
0.13 × 71
TradersWay-Live
0.20 × 5
LQDLtd-Live02
0.22 × 50
TitanFX-05
0.25 × 4
Tickmill-Live
0.33 × 3
ForexTime-ECN
1.03 × 59
Alpari-Standard1
1.18 × 40
InstaForex-HongKong.com
1.69 × 13
JFD-Live02
1.86 × 7
Tallinex-Live
2.00 × 2
RoboForex-ProCent
2.25 × 4
AdmiralMarkets-Live
2.43 × 7
Forex.comUK-Live 112
2.50 × 2
IronFX-Real10
5.07 × 27
ThinkForexAU-Live 2
7.67 × 3
еще 2...
Нет отзывов
2024.09.17 22:05
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.22 07:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.13 20:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.05 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.02 15:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.01 09:55
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.23 11:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.15 08:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Wavesurfer
30 USD в месяц
-20%
0
0
USD
441
USD
80
100%
1 194
32%
32%
0.86
-0.14
USD
24%
1:100
