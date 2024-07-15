SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Wavesurfer
Torsten Hempel

Wavesurfer

Torsten Hempel
0 Bewertungen
81 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -20%
FXCM-USDReal02
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 214
Gewinntrades:
399 (32.86%)
Verlusttrades:
815 (67.13%)
Bester Trade:
21.21 USD
Schlechtester Trade:
-5.92 USD
Bruttoprofit:
1 081.68 USD (201 522 pips)
Bruttoverlust:
-1 252.68 USD (208 025 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (38.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
38.77 USD (10)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
31.74%
Max deposit load:
83.42%
Letzter Trade:
8 Minuten
Trades pro Woche:
46
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.81
Long-Positionen:
616 (50.74%)
Short-Positionen:
598 (49.26%)
Profit-Faktor:
0.86
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-53.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-53.42 USD (23)
Wachstum pro Monat :
-2.48%
Jahresprognose:
-30.04%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
173.63 USD
Maximaler:
211.34 USD (23.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.03% (210.66 USD)
Kapital:
1.62% (9.40 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 576
AUDUSD 245
GBPUSD 153
GBPJPY 139
NAS100 68
USDJPY 32
CADJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD -4
AUDUSD -86
GBPUSD -22
GBPJPY -32
NAS100 5
USDJPY -46
CADJPY 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 1.4K
AUDUSD -2.8K
GBPUSD -2.2K
GBPJPY -4.8K
NAS100 4.7K
USDJPY -5K
CADJPY 2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +21.21 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 23
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +38.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -53.42 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXCM-USDReal02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 34
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 14
AxioryAsia-02Live
0.00 × 6
ILQAu-A1 Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 7
FxPro.com-Real02
0.03 × 123
HFMarkets-Live Server
0.07 × 46
FxPro.com-Real01
0.07 × 45
ICMarketsSC-Live03
0.13 × 24
XM.COM-Real 2
0.13 × 71
TradersWay-Live
0.20 × 5
LQDLtd-Live02
0.22 × 50
TitanFX-05
0.25 × 4
Tickmill-Live
0.33 × 3
ForexTime-ECN
1.03 × 59
Alpari-Standard1
1.18 × 40
InstaForex-HongKong.com
1.69 × 13
JFD-Live02
1.86 × 7
Tallinex-Live
2.00 × 2
RoboForex-ProCent
2.25 × 4
AdmiralMarkets-Live
2.43 × 7
Forex.comUK-Live 112
2.50 × 2
IronFX-Real10
5.07 × 27
ThinkForexAU-Live 2
7.67 × 3
noch 2 ...
Keine Bewertungen
2024.09.17 22:05
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.22 07:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.13 20:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.05 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.02 15:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.01 09:55
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.23 11:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.15 08:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.