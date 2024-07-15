- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
825
Profit Trade:
258 (31.27%)
Loss Trade:
567 (68.73%)
Best Trade:
21.21 USD
Worst Trade:
-5.92 USD
Profitto lordo:
833.29 USD (114 476 pips)
Perdita lorda:
-955.51 USD (114 361 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (38.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.77 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
31.78%
Massimo carico di deposito:
83.42%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
439 (53.21%)
Short Trade:
386 (46.79%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.15 USD
Profitto medio:
3.23 USD
Perdita media:
-1.69 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-53.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.42 USD (23)
Crescita mensile:
-0.72%
Previsione annuale:
-8.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
128.29 USD
Massimale:
166.00 USD (18.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.93% (166.00 USD)
Per equità:
1.62% (9.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|424
|AUDUSD
|183
|GBPUSD
|86
|GBPJPY
|73
|USDJPY
|32
|NAS100
|27
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|-65
|GBPUSD
|-17
|GBPJPY
|-11
|USDJPY
|-46
|NAS100
|8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.0K
|AUDUSD
|-2K
|GBPUSD
|-1.7K
|GBPJPY
|-1.6K
|USDJPY
|-5K
|NAS100
|8.4K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.21 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +38.77 USD
Massima perdita consecutiva: -53.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-USDReal02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 34
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 14
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 6
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 7
|
FxPro.com-Real02
|0.03 × 121
|
HFMarkets-Live Server
|0.07 × 46
|
FxPro.com-Real01
|0.07 × 45
|
ICMarketsSC-Live03
|0.13 × 24
|
XM.COM-Real 2
|0.13 × 71
|
TradersWay-Live
|0.20 × 5
|
LQDLtd-Live02
|0.22 × 50
|
TitanFX-05
|0.25 × 4
|
Tickmill-Live
|0.33 × 3
|
ForexTime-ECN
|1.02 × 49
|
Alpari-Standard1
|1.18 × 40
|
InstaForex-HongKong.com
|1.69 × 13
|
JFD-Live02
|1.86 × 7
|
Tallinex-Live
|2.00 × 2
|
RoboForex-ProCent
|2.25 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|2.43 × 7
|
Forex.comUK-Live 112
|2.50 × 2
|
IronFX-Real10
|5.07 × 27
|
ThinkForexAU-Live 2
|7.67 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-15%
0
0
USD
USD
484
USD
USD
68
100%
825
31%
32%
0.87
-0.15
USD
USD
19%
1:100