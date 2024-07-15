SegnaliSezioni
Torsten Hempel

Wavesurfer

Torsten Hempel
0 recensioni
68 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -15%
FXCM-USDReal02
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
825
Profit Trade:
258 (31.27%)
Loss Trade:
567 (68.73%)
Best Trade:
21.21 USD
Worst Trade:
-5.92 USD
Profitto lordo:
833.29 USD (114 476 pips)
Perdita lorda:
-955.51 USD (114 361 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (38.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.77 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
31.78%
Massimo carico di deposito:
83.42%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
439 (53.21%)
Short Trade:
386 (46.79%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.15 USD
Profitto medio:
3.23 USD
Perdita media:
-1.69 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-53.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.42 USD (23)
Crescita mensile:
-0.72%
Previsione annuale:
-8.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
128.29 USD
Massimale:
166.00 USD (18.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.93% (166.00 USD)
Per equità:
1.62% (9.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 424
AUDUSD 183
GBPUSD 86
GBPJPY 73
USDJPY 32
NAS100 27
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 8
AUDUSD -65
GBPUSD -17
GBPJPY -11
USDJPY -46
NAS100 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.0K
AUDUSD -2K
GBPUSD -1.7K
GBPJPY -1.6K
USDJPY -5K
NAS100 8.4K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.21 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +38.77 USD
Massima perdita consecutiva: -53.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-USDReal02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 34
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 14
AxioryAsia-02Live
0.00 × 6
ILQAu-A1 Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 7
FxPro.com-Real02
0.03 × 121
HFMarkets-Live Server
0.07 × 46
FxPro.com-Real01
0.07 × 45
ICMarketsSC-Live03
0.13 × 24
XM.COM-Real 2
0.13 × 71
TradersWay-Live
0.20 × 5
LQDLtd-Live02
0.22 × 50
TitanFX-05
0.25 × 4
Tickmill-Live
0.33 × 3
ForexTime-ECN
1.02 × 49
Alpari-Standard1
1.18 × 40
InstaForex-HongKong.com
1.69 × 13
JFD-Live02
1.86 × 7
Tallinex-Live
2.00 × 2
RoboForex-ProCent
2.25 × 4
AdmiralMarkets-Live
2.43 × 7
Forex.comUK-Live 112
2.50 × 2
IronFX-Real10
5.07 × 27
ThinkForexAU-Live 2
7.67 × 3
2 più
Non ci sono recensioni
2024.09.17 22:05
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.22 07:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.13 20:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.05 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.02 15:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.01 09:55
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.23 11:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.15 08:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Wavesurfer
30USD al mese
-15%
0
0
USD
484
USD
68
100%
825
31%
32%
0.87
-0.15
USD
19%
1:100
Copia

