- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 203
利益トレード:
394 (32.75%)
損失トレード:
809 (67.25%)
ベストトレード:
21.21 USD
最悪のトレード:
-5.92 USD
総利益:
1 076.48 USD (201 062 pips)
総損失:
-1 245.42 USD (204 289 pips)
最大連続の勝ち:
10 (38.77 USD)
最大連続利益:
38.77 USD (10)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
31.74%
最大入金額:
83.42%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.81
長いトレード:
608 (50.54%)
短いトレード:
595 (49.46%)
プロフィットファクター:
0.86
期待されたペイオフ:
-0.14 USD
平均利益:
2.73 USD
平均損失:
-1.54 USD
最大連続の負け:
23 (-53.42 USD)
最大連続損失:
-53.42 USD (23)
月間成長:
-2.17%
年間予想:
-28.35%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
170.02 USD
最大の:
207.73 USD (23.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.70% (207.73 USD)
エクイティによる:
1.62% (9.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|574
|AUDUSD
|243
|GBPUSD
|149
|GBPJPY
|138
|NAS100
|66
|USDJPY
|32
|CADJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|-3
|AUDUSD
|-85
|GBPUSD
|-26
|GBPJPY
|-31
|NAS100
|8
|USDJPY
|-46
|CADJPY
|14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1.4K
|AUDUSD
|-2.8K
|GBPUSD
|-2.6K
|GBPJPY
|-4.7K
|NAS100
|8.2K
|USDJPY
|-5K
|CADJPY
|2.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +21.21 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 23
最大連続利益: +38.77 USD
最大連続損失: -53.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXCM-USDReal02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 34
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 14
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 6
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 7
|
FxPro.com-Real02
|0.03 × 123
|
HFMarkets-Live Server
|0.07 × 46
|
FxPro.com-Real01
|0.07 × 45
|
ICMarketsSC-Live03
|0.13 × 24
|
XM.COM-Real 2
|0.13 × 71
|
TradersWay-Live
|0.20 × 5
|
LQDLtd-Live02
|0.22 × 50
|
TitanFX-05
|0.25 × 4
|
Tickmill-Live
|0.33 × 3
|
ForexTime-ECN
|1.03 × 59
|
Alpari-Standard1
|1.18 × 40
|
InstaForex-HongKong.com
|1.69 × 13
|
JFD-Live02
|1.86 × 7
|
Tallinex-Live
|2.00 × 2
|
RoboForex-ProCent
|2.25 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|2.43 × 7
|
Forex.comUK-Live 112
|2.50 × 2
|
IronFX-Real10
|5.07 × 27
|
ThinkForexAU-Live 2
|7.67 × 3
