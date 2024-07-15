シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Wavesurfer
Torsten Hempel

Wavesurfer

Torsten Hempel
レビュー0件
81週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -20%
FXCM-USDReal02
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 203
利益トレード:
394 (32.75%)
損失トレード:
809 (67.25%)
ベストトレード:
21.21 USD
最悪のトレード:
-5.92 USD
総利益:
1 076.48 USD (201 062 pips)
総損失:
-1 245.42 USD (204 289 pips)
最大連続の勝ち:
10 (38.77 USD)
最大連続利益:
38.77 USD (10)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
31.74%
最大入金額:
83.42%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.81
長いトレード:
608 (50.54%)
短いトレード:
595 (49.46%)
プロフィットファクター:
0.86
期待されたペイオフ:
-0.14 USD
平均利益:
2.73 USD
平均損失:
-1.54 USD
最大連続の負け:
23 (-53.42 USD)
最大連続損失:
-53.42 USD (23)
月間成長:
-2.17%
年間予想:
-28.35%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
170.02 USD
最大の:
207.73 USD (23.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.70% (207.73 USD)
エクイティによる:
1.62% (9.40 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 574
AUDUSD 243
GBPUSD 149
GBPJPY 138
NAS100 66
USDJPY 32
CADJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD -3
AUDUSD -85
GBPUSD -26
GBPJPY -31
NAS100 8
USDJPY -46
CADJPY 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 1.4K
AUDUSD -2.8K
GBPUSD -2.6K
GBPJPY -4.7K
NAS100 8.2K
USDJPY -5K
CADJPY 2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +21.21 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 23
最大連続利益: +38.77 USD
最大連続損失: -53.42 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXCM-USDReal02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 34
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 14
AxioryAsia-02Live
0.00 × 6
ILQAu-A1 Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 7
FxPro.com-Real02
0.03 × 123
HFMarkets-Live Server
0.07 × 46
FxPro.com-Real01
0.07 × 45
ICMarketsSC-Live03
0.13 × 24
XM.COM-Real 2
0.13 × 71
TradersWay-Live
0.20 × 5
LQDLtd-Live02
0.22 × 50
TitanFX-05
0.25 × 4
Tickmill-Live
0.33 × 3
ForexTime-ECN
1.03 × 59
Alpari-Standard1
1.18 × 40
InstaForex-HongKong.com
1.69 × 13
JFD-Live02
1.86 × 7
Tallinex-Live
2.00 × 2
RoboForex-ProCent
2.25 × 4
AdmiralMarkets-Live
2.43 × 7
Forex.comUK-Live 112
2.50 × 2
IronFX-Real10
5.07 × 27
ThinkForexAU-Live 2
7.67 × 3
2 より多く...
レビューなし
2024.09.17 22:05
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.22 07:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.13 20:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.05 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.02 15:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.01 09:55
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.23 11:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.15 08:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください