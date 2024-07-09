SinyallerBölümler
THFX FUND 5
Pham Van Thanh

THFX FUND 5

Pham Van Thanh
0 inceleme
Güvenilirlik
64 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD
büyüme başlangıcı: 2024 81%
Axi.SVG-US10-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 236
Kârla kapanan işlemler:
1 703 (76.16%)
Zararla kapanan işlemler:
533 (23.84%)
En iyi işlem:
98.21 USD
En kötü işlem:
-250.59 USD
Brüt kâr:
7 091.84 USD (497 818 pips)
Brüt zarar:
-5 926.36 USD (412 938 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
71 (81.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
174.84 USD (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
69.45%
Maks. mevduat yükü:
109.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
1.42
Alış işlemleri:
1 006 (44.99%)
Satış işlemleri:
1 230 (55.01%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
4.16 USD
Ortalama zarar:
-11.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-313.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-423.83 USD (2)
Aylık büyüme:
6.75%
Yıllık tahmin:
82.05%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.99 USD
Maksimum:
819.89 USD (56.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.36% (819.89 USD)
Varlığa göre:
42.73% (966.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1632
EURAUD 153
GBPAUD 115
BTCUSD 66
EURCHF 50
NZDCAD 43
AUDCAD 43
USDCAD 35
AUDJPY 31
GBPJPY 28
EURUSD 16
EURJPY 10
GBPUSD 5
EURCAD 4
USDJPY 3
XAUEUR 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.1K
EURAUD -60
GBPAUD -193
BTCUSD 7
EURCHF 92
NZDCAD 88
AUDCAD 125
USDCAD -11
AUDJPY 58
GBPJPY -2
EURUSD -3
EURJPY 28
GBPUSD 7
EURCAD 7
USDJPY -6
XAUEUR -25
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 34K
EURAUD -8.8K
GBPAUD -6.9K
BTCUSD 68K
EURCHF -927
NZDCAD 5.2K
AUDCAD -7.5K
USDCAD -1.7K
AUDJPY 1.4K
GBPJPY -329
EURUSD -343
EURJPY 3.6K
GBPUSD 636
EURCAD 757
USDJPY -472
XAUEUR -1.5K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +98.21 USD
En kötü işlem: -251 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +81.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -313.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi.SVG-US10-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.04.29 06:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 10:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 13:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 12:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.14 10:04
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.74% of days out of 253 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.14 08:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.13 12:34
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.76% of days out of 252 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.13 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.06 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 03:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 15:20
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.96% of days out of 242 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.23 23:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.21 08:21
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.74% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 15:04
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.21% of days out of 214 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.25 15:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.24 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 09:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.22 13:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
