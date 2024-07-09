SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / THFX FUND 5
Pham Van Thanh

THFX FUND 5

Pham Van Thanh
0 recensioni
Affidabilità
64 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 81%
Axi.SVG-US10-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 236
Profit Trade:
1 703 (76.16%)
Loss Trade:
533 (23.84%)
Best Trade:
98.21 USD
Worst Trade:
-250.59 USD
Profitto lordo:
7 091.84 USD (497 818 pips)
Perdita lorda:
-5 926.36 USD (412 938 pips)
Vincite massime consecutive:
71 (81.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
174.84 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
69.45%
Massimo carico di deposito:
109.16%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
1.42
Long Trade:
1 006 (44.99%)
Short Trade:
1 230 (55.01%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
4.16 USD
Perdita media:
-11.12 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-313.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-423.83 USD (2)
Crescita mensile:
6.75%
Previsione annuale:
82.05%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.99 USD
Massimale:
819.89 USD (56.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.36% (819.89 USD)
Per equità:
42.73% (966.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1632
EURAUD 153
GBPAUD 115
BTCUSD 66
EURCHF 50
NZDCAD 43
AUDCAD 43
USDCAD 35
AUDJPY 31
GBPJPY 28
EURUSD 16
EURJPY 10
GBPUSD 5
EURCAD 4
USDJPY 3
XAUEUR 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.1K
EURAUD -60
GBPAUD -193
BTCUSD 7
EURCHF 92
NZDCAD 88
AUDCAD 125
USDCAD -11
AUDJPY 58
GBPJPY -2
EURUSD -3
EURJPY 28
GBPUSD 7
EURCAD 7
USDJPY -6
XAUEUR -25
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 34K
EURAUD -8.8K
GBPAUD -6.9K
BTCUSD 68K
EURCHF -927
NZDCAD 5.2K
AUDCAD -7.5K
USDCAD -1.7K
AUDJPY 1.4K
GBPJPY -329
EURUSD -343
EURJPY 3.6K
GBPUSD 636
EURCAD 757
USDJPY -472
XAUEUR -1.5K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +98.21 USD
Worst Trade: -251 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +81.29 USD
Massima perdita consecutiva: -313.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi.SVG-US10-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.04.29 06:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 10:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 13:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 12:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.14 10:04
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.74% of days out of 253 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.14 08:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.13 12:34
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.76% of days out of 252 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.13 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.06 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 03:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 15:20
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.96% of days out of 242 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.23 23:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.21 08:21
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.74% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 15:04
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.21% of days out of 214 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.25 15:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.24 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 09:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.22 13:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
THFX FUND 5
30USD al mese
81%
0
0
USD
2.8K
USD
64
87%
2 236
76%
69%
1.19
0.52
USD
43%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.