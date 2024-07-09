SignauxSections
Pham Van Thanh

THFX FUND 5

Pham Van Thanh
0 avis
Fiabilité
64 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 81%
Axi.SVG-US10-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 236
Bénéfice trades:
1 703 (76.16%)
Perte trades:
533 (23.84%)
Meilleure transaction:
98.21 USD
Pire transaction:
-250.59 USD
Bénéfice brut:
7 091.84 USD (497 818 pips)
Perte brute:
-5 926.36 USD (412 938 pips)
Gains consécutifs maximales:
71 (81.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
174.84 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
69.45%
Charge de dépôt maximale:
109.16%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
1.42
Longs trades:
1 006 (44.99%)
Courts trades:
1 230 (55.01%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
0.52 USD
Bénéfice moyen:
4.16 USD
Perte moyenne:
-11.12 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-313.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-423.83 USD (2)
Croissance mensuelle:
6.75%
Prévision annuelle:
82.05%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
35.99 USD
Maximal:
819.89 USD (56.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.36% (819.89 USD)
Par fonds propres:
42.73% (966.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1632
EURAUD 153
GBPAUD 115
BTCUSD 66
EURCHF 50
NZDCAD 43
AUDCAD 43
USDCAD 35
AUDJPY 31
GBPJPY 28
EURUSD 16
EURJPY 10
GBPUSD 5
EURCAD 4
USDJPY 3
XAUEUR 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
EURAUD -60
GBPAUD -193
BTCUSD 7
EURCHF 92
NZDCAD 88
AUDCAD 125
USDCAD -11
AUDJPY 58
GBPJPY -2
EURUSD -3
EURJPY 28
GBPUSD 7
EURCAD 7
USDJPY -6
XAUEUR -25
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 34K
EURAUD -8.8K
GBPAUD -6.9K
BTCUSD 68K
EURCHF -927
NZDCAD 5.2K
AUDCAD -7.5K
USDCAD -1.7K
AUDJPY 1.4K
GBPJPY -329
EURUSD -343
EURJPY 3.6K
GBPUSD 636
EURCAD 757
USDJPY -472
XAUEUR -1.5K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +98.21 USD
Pire transaction: -251 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +81.29 USD
Perte consécutive maximale: -313.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi.SVG-US10-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.04.29 06:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 10:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 13:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 12:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.14 10:04
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.74% of days out of 253 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.14 08:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.13 12:34
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.76% of days out of 252 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.13 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.06 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 03:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 15:20
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.96% of days out of 242 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.23 23:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.21 08:21
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.74% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 15:04
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.21% of days out of 214 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.25 15:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.24 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 09:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.22 13:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
