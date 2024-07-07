SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / No 05 ACY Index 3773 III
Ka Wing Lee

No 05 ACY Index 3773 III

Ka Wing Lee
0 inceleme
Güvenilirlik
129 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 25%
ACYSecurities-Live04
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 106
Kârla kapanan işlemler:
1 298 (61.63%)
Zararla kapanan işlemler:
808 (38.37%)
En iyi işlem:
566.59 USD
En kötü işlem:
-954.55 USD
Brüt kâr:
6 523.08 USD (16 702 878 pips)
Brüt zarar:
-5 184.15 USD (13 077 765 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (47.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
568.72 USD (2)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
96.57%
Maks. mevduat yükü:
26.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
1 998 (94.87%)
Satış işlemleri:
108 (5.13%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
5.03 USD
Ortalama zarar:
-6.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-15.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 678.77 USD (4)
Aylık büyüme:
4.53%
Yıllık tahmin:
54.96%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 950.83 USD
Maksimum:
2 192.22 USD (80.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.38% (2 192.22 USD)
Varlığa göre:
49.57% (908.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
JP225 559
NAS100 470
HK50 333
CHINA50 192
DJ30 126
STOXX50 121
AU200 99
GER30 95
FR40 75
INDIA50 36
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
JP225 -903
NAS100 603
HK50 393
CHINA50 157
DJ30 242
STOXX50 208
AU200 280
GER30 51
FR40 277
INDIA50 31
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
JP225 854K
NAS100 364K
HK50 995K
CHINA50 87K
DJ30 934K
STOXX50 66K
AU200 124K
GER30 6.3K
FR40 129K
INDIA50 74K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +566.59 USD
En kötü işlem: -955 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +47.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ACYSecurities-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.28 21:32
No swaps are charged
2025.08.28 21:32
No swaps are charged
2025.08.27 21:42
No swaps are charged on the signal account
2025.05.19 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 08:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 735 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 01:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.09.23 01:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.21 00:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 21:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 19:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 16:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 05:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 03:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 17:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 16:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
No 05 ACY Index 3773 III
Ayda 30 USD
25%
0
0
USD
6.8K
USD
129
99%
2 106
61%
97%
1.25
0.64
USD
80%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.