Signaux / MetaTrader 4 / No 05 ACY Index 3773 III
Ka Wing Lee

No 05 ACY Index 3773 III

Ka Wing Lee
0 avis
Fiabilité
129 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 25%
ACYSecurities-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 102
Bénéfice trades:
1 295 (61.60%)
Perte trades:
807 (38.39%)
Meilleure transaction:
566.59 USD
Pire transaction:
-954.55 USD
Bénéfice brut:
6 509.19 USD (16 678 534 pips)
Perte brute:
-5 182.80 USD (13 073 735 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (47.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
568.72 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
96.57%
Charge de dépôt maximale:
26.90%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.61
Longs trades:
1 994 (94.86%)
Courts trades:
108 (5.14%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
0.63 USD
Bénéfice moyen:
5.03 USD
Perte moyenne:
-6.42 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-15.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 678.77 USD (4)
Croissance mensuelle:
4.41%
Prévision annuelle:
53.49%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 950.83 USD
Maximal:
2 192.22 USD (80.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
80.38% (2 192.22 USD)
Par fonds propres:
49.57% (908.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
JP225 559
NAS100 470
HK50 333
CHINA50 192
DJ30 124
STOXX50 121
AU200 98
GER30 95
FR40 74
INDIA50 36
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
JP225 -903
NAS100 603
HK50 393
CHINA50 157
DJ30 237
STOXX50 208
AU200 275
GER30 51
FR40 274
INDIA50 31
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
JP225 854K
NAS100 364K
HK50 995K
CHINA50 87K
DJ30 920K
STOXX50 66K
AU200 121K
GER30 6.3K
FR40 127K
INDIA50 74K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +566.59 USD
Pire transaction: -955 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +47.56 USD
Perte consécutive maximale: -15.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ACYSecurities-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.28 21:32
No swaps are charged
2025.08.28 21:32
No swaps are charged
2025.08.27 21:42
No swaps are charged on the signal account
2025.05.19 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 08:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 735 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 01:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.09.23 01:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.21 00:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 21:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 19:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 16:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 05:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 03:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 17:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 16:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.