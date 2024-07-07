SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / No 05 ACY Index 3773 III
Ka Wing Lee

No 05 ACY Index 3773 III

Ka Wing Lee
0 recensioni
Affidabilità
129 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 25%
ACYSecurities-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 106
Profit Trade:
1 298 (61.63%)
Loss Trade:
808 (38.37%)
Best Trade:
566.59 USD
Worst Trade:
-954.55 USD
Profitto lordo:
6 523.08 USD (16 702 878 pips)
Perdita lorda:
-5 184.15 USD (13 077 765 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (47.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
568.72 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
96.57%
Massimo carico di deposito:
26.90%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.61
Long Trade:
1 998 (94.87%)
Short Trade:
108 (5.13%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
5.03 USD
Perdita media:
-6.42 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-15.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 678.77 USD (4)
Crescita mensile:
4.53%
Previsione annuale:
54.96%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 950.83 USD
Massimale:
2 192.22 USD (80.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.38% (2 192.22 USD)
Per equità:
49.57% (908.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
JP225 559
NAS100 470
HK50 333
CHINA50 192
DJ30 126
STOXX50 121
AU200 99
GER30 95
FR40 75
INDIA50 36
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
JP225 -903
NAS100 603
HK50 393
CHINA50 157
DJ30 242
STOXX50 208
AU200 280
GER30 51
FR40 277
INDIA50 31
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
JP225 854K
NAS100 364K
HK50 995K
CHINA50 87K
DJ30 934K
STOXX50 66K
AU200 124K
GER30 6.3K
FR40 129K
INDIA50 74K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +566.59 USD
Worst Trade: -955 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +47.56 USD
Massima perdita consecutiva: -15.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ACYSecurities-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.28 21:32
No swaps are charged
2025.08.28 21:32
No swaps are charged
2025.08.27 21:42
No swaps are charged on the signal account
2025.05.19 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 08:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 735 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 01:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.09.23 01:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.21 00:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 21:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 19:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 16:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 05:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 03:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 17:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 16:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
