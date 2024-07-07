- Прирост
Всего трейдов:
2 360
Прибыльных трейдов:
1 461 (61.90%)
Убыточных трейдов:
899 (38.09%)
Лучший трейд:
566.59 USD
Худший трейд:
-954.55 USD
Общая прибыль:
7 988.78 USD (19 547 902 pips)
Общий убыток:
-5 943.16 USD (14 411 541 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (47.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
568.72 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
96.57%
Макс. загрузка депозита:
26.90%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.93
Длинных трейдов:
2 251 (95.38%)
Коротких трейдов:
109 (4.62%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
0.87 USD
Средняя прибыль:
5.47 USD
Средний убыток:
-6.61 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-15.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 678.77 USD (4)
Прирост в месяц:
3.63%
Годовой прогноз:
44.10%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 950.83 USD
Максимальная:
2 192.22 USD (80.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.38% (2 192.22 USD)
По эквити:
49.57% (908.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|JP225
|617
|NAS100
|519
|HK50
|341
|CHINA50
|192
|DJ30
|166
|AU200
|139
|FR40
|134
|STOXX50
|121
|GER30
|95
|INDIA50
|36
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|JP225
|-747
|NAS100
|765
|HK50
|423
|CHINA50
|157
|DJ30
|366
|AU200
|393
|FR40
|398
|STOXX50
|208
|GER30
|51
|INDIA50
|31
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|JP225
|1.5M
|NAS100
|707K
|HK50
|1.2M
|CHINA50
|87K
|DJ30
|1.3M
|AU200
|51K
|FR40
|196K
|STOXX50
|66K
|GER30
|6.3K
|INDIA50
|74K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Лучший трейд: +566.59 USD
Худший трейд: -955 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +47.56 USD
Макс. убыток в серии: -15.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ACYSecurities-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
