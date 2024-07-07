СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / No 05 ACY Index 3773 III
Ka Wing Lee

No 05 ACY Index 3773 III

Ka Wing Lee
0 отзывов
Надежность
141 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 39%
ACYSecurities-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 360
Прибыльных трейдов:
1 461 (61.90%)
Убыточных трейдов:
899 (38.09%)
Лучший трейд:
566.59 USD
Худший трейд:
-954.55 USD
Общая прибыль:
7 988.78 USD (19 547 902 pips)
Общий убыток:
-5 943.16 USD (14 411 541 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (47.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
568.72 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
96.57%
Макс. загрузка депозита:
26.90%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.93
Длинных трейдов:
2 251 (95.38%)
Коротких трейдов:
109 (4.62%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
0.87 USD
Средняя прибыль:
5.47 USD
Средний убыток:
-6.61 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-15.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 678.77 USD (4)
Прирост в месяц:
3.63%
Годовой прогноз:
44.10%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 950.83 USD
Максимальная:
2 192.22 USD (80.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.38% (2 192.22 USD)
По эквити:
49.57% (908.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
JP225 617
NAS100 519
HK50 341
CHINA50 192
DJ30 166
AU200 139
FR40 134
STOXX50 121
GER30 95
INDIA50 36
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
JP225 -747
NAS100 765
HK50 423
CHINA50 157
DJ30 366
AU200 393
FR40 398
STOXX50 208
GER30 51
INDIA50 31
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
JP225 1.5M
NAS100 707K
HK50 1.2M
CHINA50 87K
DJ30 1.3M
AU200 51K
FR40 196K
STOXX50 66K
GER30 6.3K
INDIA50 74K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +566.59 USD
Худший трейд: -955 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +47.56 USD
Макс. убыток в серии: -15.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ACYSecurities-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.08.28 21:32
No swaps are charged
2025.08.28 21:32
No swaps are charged
2025.08.27 21:42
No swaps are charged on the signal account
2025.05.19 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 08:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 735 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 01:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.09.23 01:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.21 00:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 21:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 19:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 16:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 05:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 03:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 17:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 16:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
No 05 ACY Index 3773 III
30 USD в месяц
39%
0
0
USD
6.7K
USD
141
99%
2 360
61%
97%
1.34
0.87
USD
80%
1:500
Копировать

