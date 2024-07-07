- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 361
利益トレード:
1 462 (61.92%)
損失トレード:
899 (38.08%)
ベストトレード:
566.59 USD
最悪のトレード:
-954.55 USD
総利益:
7 993.68 USD (19 574 138 pips)
総損失:
-5 943.16 USD (14 411 541 pips)
最大連続の勝ち:
13 (47.56 USD)
最大連続利益:
568.72 USD (2)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
96.57%
最大入金額:
26.90%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.94
長いトレード:
2 252 (95.38%)
短いトレード:
109 (4.62%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
0.87 USD
平均利益:
5.47 USD
平均損失:
-6.61 USD
最大連続の負け:
7 (-15.10 USD)
最大連続損失:
-1 678.77 USD (4)
月間成長:
3.20%
年間予想:
38.81%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 950.83 USD
最大の:
2 192.22 USD (80.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
80.38% (2 192.22 USD)
エクイティによる:
49.57% (908.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|JP225
|618
|NAS100
|519
|HK50
|341
|CHINA50
|192
|DJ30
|166
|AU200
|139
|FR40
|134
|STOXX50
|121
|GER30
|95
|INDIA50
|36
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|JP225
|-742
|NAS100
|765
|HK50
|423
|CHINA50
|157
|DJ30
|366
|AU200
|393
|FR40
|398
|STOXX50
|208
|GER30
|51
|INDIA50
|31
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|JP225
|1.5M
|NAS100
|707K
|HK50
|1.2M
|CHINA50
|87K
|DJ30
|1.3M
|AU200
|51K
|FR40
|196K
|STOXX50
|66K
|GER30
|6.3K
|INDIA50
|74K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +566.59 USD
最悪のトレード: -955 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +47.56 USD
最大連続損失: -15.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ACYSecurities-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
39%
0
0
USD
USD
6.7K
USD
USD
142
99%
2 361
61%
97%
1.34
0.87
USD
USD
80%
1:500