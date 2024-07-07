シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / No 05 ACY Index 3773 III
Ka Wing Lee

No 05 ACY Index 3773 III

Ka Wing Lee
レビュー0件
信頼性
142週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 39%
ACYSecurities-Live04
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 361
利益トレード:
1 462 (61.92%)
損失トレード:
899 (38.08%)
ベストトレード:
566.59 USD
最悪のトレード:
-954.55 USD
総利益:
7 993.68 USD (19 574 138 pips)
総損失:
-5 943.16 USD (14 411 541 pips)
最大連続の勝ち:
13 (47.56 USD)
最大連続利益:
568.72 USD (2)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
96.57%
最大入金額:
26.90%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.94
長いトレード:
2 252 (95.38%)
短いトレード:
109 (4.62%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
0.87 USD
平均利益:
5.47 USD
平均損失:
-6.61 USD
最大連続の負け:
7 (-15.10 USD)
最大連続損失:
-1 678.77 USD (4)
月間成長:
3.20%
年間予想:
38.81%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 950.83 USD
最大の:
2 192.22 USD (80.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
80.38% (2 192.22 USD)
エクイティによる:
49.57% (908.52 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
JP225 618
NAS100 519
HK50 341
CHINA50 192
DJ30 166
AU200 139
FR40 134
STOXX50 121
GER30 95
INDIA50 36
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
JP225 -742
NAS100 765
HK50 423
CHINA50 157
DJ30 366
AU200 393
FR40 398
STOXX50 208
GER30 51
INDIA50 31
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
JP225 1.5M
NAS100 707K
HK50 1.2M
CHINA50 87K
DJ30 1.3M
AU200 51K
FR40 196K
STOXX50 66K
GER30 6.3K
INDIA50 74K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +566.59 USD
最悪のトレード: -955 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +47.56 USD
最大連続損失: -15.10 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ACYSecurities-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2025.08.28 21:32
No swaps are charged
2025.08.28 21:32
No swaps are charged
2025.08.27 21:42
No swaps are charged on the signal account
2025.05.19 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 08:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 735 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 01:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.09.23 01:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.21 00:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 21:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 19:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 16:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 05:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 03:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 17:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 16:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
