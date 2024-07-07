SeñalesSecciones
Ka Wing Lee

No 05 ACY Index 3773 III

Ka Wing Lee
0 comentarios
Fiabilidad
142 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 39%
ACYSecurities-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 361
Transacciones Rentables:
1 462 (61.92%)
Transacciones Irrentables:
899 (38.08%)
Mejor transacción:
566.59 USD
Peor transacción:
-954.55 USD
Beneficio Bruto:
7 993.68 USD (19 574 138 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 943.16 USD (14 411 541 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (47.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
568.72 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
96.57%
Carga máxima del depósito:
26.90%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.94
Transacciones Largas:
2 252 (95.38%)
Transacciones Cortas:
109 (4.62%)
Factor de Beneficio:
1.35
Beneficio Esperado:
0.87 USD
Beneficio medio:
5.47 USD
Pérdidas medias:
-6.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-15.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 678.77 USD (4)
Crecimiento al mes:
3.20%
Pronóstico anual:
38.81%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 950.83 USD
Máxima:
2 192.22 USD (80.38%)
Reducción relativa:
De balance:
80.38% (2 192.22 USD)
De fondos:
49.57% (908.52 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
JP225 618
NAS100 519
HK50 341
CHINA50 192
DJ30 166
AU200 139
FR40 134
STOXX50 121
GER30 95
INDIA50 36
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
JP225 -742
NAS100 765
HK50 423
CHINA50 157
DJ30 366
AU200 393
FR40 398
STOXX50 208
GER30 51
INDIA50 31
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
JP225 1.5M
NAS100 707K
HK50 1.2M
CHINA50 87K
DJ30 1.3M
AU200 51K
FR40 196K
STOXX50 66K
GER30 6.3K
INDIA50 74K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +566.59 USD
Peor transacción: -955 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +47.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ACYSecurities-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.08.28 21:32
No swaps are charged
2025.08.28 21:32
No swaps are charged
2025.08.27 21:42
No swaps are charged on the signal account
2025.05.19 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 08:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 735 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 01:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.09.23 01:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.21 00:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 21:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 19:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 16:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 05:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 03:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 17:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 16:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
