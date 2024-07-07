- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 361
Negociações com lucro:
1 462 (61.92%)
Negociações com perda:
899 (38.08%)
Melhor negociação:
566.59 USD
Pior negociação:
-954.55 USD
Lucro bruto:
7 993.68 USD (19 574 138 pips)
Perda bruta:
-5 943.16 USD (14 411 541 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (47.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
568.72 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
96.57%
Depósito máximo carregado:
26.90%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.94
Negociações longas:
2 252 (95.38%)
Negociações curtas:
109 (4.62%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
0.87 USD
Lucro médio:
5.47 USD
Perda média:
-6.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-15.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 678.77 USD (4)
Crescimento mensal:
3.20%
Previsão anual:
38.81%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 950.83 USD
Máximo:
2 192.22 USD (80.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
80.38% (2 192.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
49.57% (908.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|JP225
|618
|NAS100
|519
|HK50
|341
|CHINA50
|192
|DJ30
|166
|AU200
|139
|FR40
|134
|STOXX50
|121
|GER30
|95
|INDIA50
|36
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|JP225
|-742
|NAS100
|765
|HK50
|423
|CHINA50
|157
|DJ30
|366
|AU200
|393
|FR40
|398
|STOXX50
|208
|GER30
|51
|INDIA50
|31
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|JP225
|1.5M
|NAS100
|707K
|HK50
|1.2M
|CHINA50
|87K
|DJ30
|1.3M
|AU200
|51K
|FR40
|196K
|STOXX50
|66K
|GER30
|6.3K
|INDIA50
|74K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +566.59 USD
Pior negociação: -955 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +47.56 USD
Máxima perda consecutiva: -15.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ACYSecurities-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
39%
0
0
USD
USD
6.7K
USD
USD
142
99%
2 361
61%
97%
1.34
0.87
USD
USD
80%
1:500