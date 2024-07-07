SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / No 05 ACY Index 3773 III
Ka Wing Lee

No 05 ACY Index 3773 III

Ka Wing Lee
0 comentários
Confiabilidade
142 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 39%
ACYSecurities-Live04
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 361
Negociações com lucro:
1 462 (61.92%)
Negociações com perda:
899 (38.08%)
Melhor negociação:
566.59 USD
Pior negociação:
-954.55 USD
Lucro bruto:
7 993.68 USD (19 574 138 pips)
Perda bruta:
-5 943.16 USD (14 411 541 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (47.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
568.72 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
96.57%
Depósito máximo carregado:
26.90%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.94
Negociações longas:
2 252 (95.38%)
Negociações curtas:
109 (4.62%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
0.87 USD
Lucro médio:
5.47 USD
Perda média:
-6.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-15.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 678.77 USD (4)
Crescimento mensal:
3.20%
Previsão anual:
38.81%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 950.83 USD
Máximo:
2 192.22 USD (80.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
80.38% (2 192.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
49.57% (908.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
JP225 618
NAS100 519
HK50 341
CHINA50 192
DJ30 166
AU200 139
FR40 134
STOXX50 121
GER30 95
INDIA50 36
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
JP225 -742
NAS100 765
HK50 423
CHINA50 157
DJ30 366
AU200 393
FR40 398
STOXX50 208
GER30 51
INDIA50 31
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
JP225 1.5M
NAS100 707K
HK50 1.2M
CHINA50 87K
DJ30 1.3M
AU200 51K
FR40 196K
STOXX50 66K
GER30 6.3K
INDIA50 74K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +566.59 USD
Pior negociação: -955 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +47.56 USD
Máxima perda consecutiva: -15.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ACYSecurities-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.08.28 21:32
No swaps are charged
2025.08.28 21:32
No swaps are charged
2025.08.27 21:42
No swaps are charged on the signal account
2025.05.19 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 08:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 735 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 01:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.09.23 01:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.21 00:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 21:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 19:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 16:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 05:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 03:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 17:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 16:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
No 05 ACY Index 3773 III
30 USD por mês
39%
0
0
USD
6.7K
USD
142
99%
2 361
61%
97%
1.34
0.87
USD
80%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.