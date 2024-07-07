SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / No 05 ACY Index 3773 III
Ka Wing Lee

No 05 ACY Index 3773 III

Ka Wing Lee
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
142 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 39%
ACYSecurities-Live04
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 361
Gewinntrades:
1 462 (61.92%)
Verlusttrades:
899 (38.08%)
Bester Trade:
566.59 USD
Schlechtester Trade:
-954.55 USD
Bruttoprofit:
7 993.68 USD (19 574 138 pips)
Bruttoverlust:
-5 943.16 USD (14 411 541 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (47.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
568.72 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
96.57%
Max deposit load:
26.90%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.94
Long-Positionen:
2 252 (95.38%)
Short-Positionen:
109 (4.62%)
Profit-Faktor:
1.35
Mathematische Gewinnerwartung:
0.87 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-15.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 678.77 USD (4)
Wachstum pro Monat :
3.20%
Jahresprognose:
38.81%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 950.83 USD
Maximaler:
2 192.22 USD (80.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
80.38% (2 192.22 USD)
Kapital:
49.57% (908.52 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
JP225 618
NAS100 519
HK50 341
CHINA50 192
DJ30 166
AU200 139
FR40 134
STOXX50 121
GER30 95
INDIA50 36
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
JP225 -742
NAS100 765
HK50 423
CHINA50 157
DJ30 366
AU200 393
FR40 398
STOXX50 208
GER30 51
INDIA50 31
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
JP225 1.5M
NAS100 707K
HK50 1.2M
CHINA50 87K
DJ30 1.3M
AU200 51K
FR40 196K
STOXX50 66K
GER30 6.3K
INDIA50 74K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +566.59 USD
Schlechtester Trade: -955 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +47.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ACYSecurities-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.08.28 21:32
No swaps are charged
2025.08.28 21:32
No swaps are charged
2025.08.27 21:42
No swaps are charged on the signal account
2025.05.19 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 08:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 735 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 01:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.09.23 01:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.21 00:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 21:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 19:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 16:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 05:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 03:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 17:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 16:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
