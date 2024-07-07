- 자본
- 축소
트레이드:
2 392
이익 거래:
1 482 (61.95%)
손실 거래:
910 (38.04%)
최고의 거래:
566.59 USD
최악의 거래:
-954.55 USD
총 수익:
8 111.34 USD (19 998 835 pips)
총 손실:
-5 982.83 USD (14 470 874 pips)
연속 최대 이익:
13 (47.56 USD)
연속 최대 이익:
568.72 USD (2)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
97.57%
최대 입금량:
26.90%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.97
롱(주식매수):
2 283 (95.44%)
숏(주식차입매도):
109 (4.56%)
수익 요인:
1.36
기대수익:
0.89 USD
평균 이익:
5.47 USD
평균 손실:
-6.57 USD
연속 최대 손실:
7 (-15.10 USD)
연속 최대 손실:
-1 678.77 USD (4)
월별 성장률:
3.56%
연간 예측:
43.17%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 950.83 USD
최대한의:
2 192.22 USD (80.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
80.38% (2 192.22 USD)
자본금별:
49.57% (908.52 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|JP225
|623
|NAS100
|524
|HK50
|346
|CHINA50
|192
|DJ30
|168
|AU200
|147
|FR40
|140
|STOXX50
|121
|GER30
|95
|INDIA50
|36
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|JP225
|-723
|NAS100
|781
|HK50
|426
|CHINA50
|157
|DJ30
|371
|AU200
|414
|FR40
|411
|STOXX50
|208
|GER30
|51
|INDIA50
|31
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|JP225
|1.6M
|NAS100
|738K
|HK50
|1.4M
|CHINA50
|87K
|DJ30
|1.3M
|AU200
|60K
|FR40
|204K
|STOXX50
|66K
|GER30
|6.3K
|INDIA50
|74K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +566.59 USD
최악의 거래: -955 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +47.56 USD
연속 최대 손실: -15.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ACYSecurities-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
40%
0
0
USD
USD
6.6K
USD
USD
143
99%
2 392
61%
98%
1.35
0.89
USD
USD
80%
1:500