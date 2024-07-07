시그널섹션
Ka Wing Lee

No 05 ACY Index 3773 III

Ka Wing Lee
0 리뷰
안정성
143
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 40%
ACYSecurities-Live04
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 392
이익 거래:
1 482 (61.95%)
손실 거래:
910 (38.04%)
최고의 거래:
566.59 USD
최악의 거래:
-954.55 USD
총 수익:
8 111.34 USD (19 998 835 pips)
총 손실:
-5 982.83 USD (14 470 874 pips)
연속 최대 이익:
13 (47.56 USD)
연속 최대 이익:
568.72 USD (2)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
97.57%
최대 입금량:
26.90%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.97
롱(주식매수):
2 283 (95.44%)
숏(주식차입매도):
109 (4.56%)
수익 요인:
1.36
기대수익:
0.89 USD
평균 이익:
5.47 USD
평균 손실:
-6.57 USD
연속 최대 손실:
7 (-15.10 USD)
연속 최대 손실:
-1 678.77 USD (4)
월별 성장률:
3.56%
연간 예측:
43.17%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 950.83 USD
최대한의:
2 192.22 USD (80.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
80.38% (2 192.22 USD)
자본금별:
49.57% (908.52 USD)

배포

심볼 Sell Buy
JP225 623
NAS100 524
HK50 346
CHINA50 192
DJ30 168
AU200 147
FR40 140
STOXX50 121
GER30 95
INDIA50 36
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
JP225 -723
NAS100 781
HK50 426
CHINA50 157
DJ30 371
AU200 414
FR40 411
STOXX50 208
GER30 51
INDIA50 31
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
JP225 1.6M
NAS100 738K
HK50 1.4M
CHINA50 87K
DJ30 1.3M
AU200 60K
FR40 204K
STOXX50 66K
GER30 6.3K
INDIA50 74K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +566.59 USD
최악의 거래: -955 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +47.56 USD
연속 최대 손실: -15.10 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ACYSecurities-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

리뷰 없음
