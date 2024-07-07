信号部分
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 361
盈利交易:
1 462 (61.92%)
亏损交易:
899 (38.08%)
最好交易:
566.59 USD
最差交易:
-954.55 USD
毛利:
7 993.68 USD (19 574 138 pips)
毛利亏损:
-5 943.16 USD (14 411 541 pips)
最大连续赢利:
13 (47.56 USD)
最大连续盈利:
568.72 USD (2)
夏普比率:
0.02
交易活动:
96.57%
最大入金加载:
26.90%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.94
长期交易:
2 252 (95.38%)
短期交易:
109 (4.62%)
利润因子:
1.35
预期回报:
0.87 USD
平均利润:
5.47 USD
平均损失:
-6.61 USD
最大连续失误:
7 (-15.10 USD)
最大连续亏损:
-1 678.77 USD (4)
每月增长:
3.20%
年度预测:
38.81%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 950.83 USD
最大值:
2 192.22 USD (80.38%)
相对跌幅:
结余:
80.38% (2 192.22 USD)
净值:
49.57% (908.52 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
JP225 618
NAS100 519
HK50 341
CHINA50 192
DJ30 166
AU200 139
FR40 134
STOXX50 121
GER30 95
INDIA50 36
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
JP225 -742
NAS100 765
HK50 423
CHINA50 157
DJ30 366
AU200 393
FR40 398
STOXX50 208
GER30 51
INDIA50 31
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
JP225 1.5M
NAS100 707K
HK50 1.2M
CHINA50 87K
DJ30 1.3M
AU200 51K
FR40 196K
STOXX50 66K
GER30 6.3K
INDIA50 74K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +566.59 USD
最差交易: -955 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +47.56 USD
最大连续亏损: -15.10 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ACYSecurities-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2025.08.28 21:32
No swaps are charged
2025.08.28 21:32
No swaps are charged
2025.08.27 21:42
No swaps are charged on the signal account
2025.05.19 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 08:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 735 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 01:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.09.23 01:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.21 00:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 21:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 19:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 16:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 05:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.20 03:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 17:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 16:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
