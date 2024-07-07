- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 361
盈利交易:
1 462 (61.92%)
亏损交易:
899 (38.08%)
最好交易:
566.59 USD
最差交易:
-954.55 USD
毛利:
7 993.68 USD (19 574 138 pips)
毛利亏损:
-5 943.16 USD (14 411 541 pips)
最大连续赢利:
13 (47.56 USD)
最大连续盈利:
568.72 USD (2)
夏普比率:
0.02
交易活动:
96.57%
最大入金加载:
26.90%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.94
长期交易:
2 252 (95.38%)
短期交易:
109 (4.62%)
利润因子:
1.35
预期回报:
0.87 USD
平均利润:
5.47 USD
平均损失:
-6.61 USD
最大连续失误:
7 (-15.10 USD)
最大连续亏损:
-1 678.77 USD (4)
每月增长:
3.20%
年度预测:
38.81%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 950.83 USD
最大值:
2 192.22 USD (80.38%)
相对跌幅:
结余:
80.38% (2 192.22 USD)
净值:
49.57% (908.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|JP225
|618
|NAS100
|519
|HK50
|341
|CHINA50
|192
|DJ30
|166
|AU200
|139
|FR40
|134
|STOXX50
|121
|GER30
|95
|INDIA50
|36
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|JP225
|-742
|NAS100
|765
|HK50
|423
|CHINA50
|157
|DJ30
|366
|AU200
|393
|FR40
|398
|STOXX50
|208
|GER30
|51
|INDIA50
|31
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|JP225
|1.5M
|NAS100
|707K
|HK50
|1.2M
|CHINA50
|87K
|DJ30
|1.3M
|AU200
|51K
|FR40
|196K
|STOXX50
|66K
|GER30
|6.3K
|INDIA50
|74K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +566.59 USD
最差交易: -955 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +47.56 USD
最大连续亏损: -15.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ACYSecurities-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
39%
0
0
USD
USD
6.7K
USD
USD
142
99%
2 361
61%
97%
1.34
0.87
USD
USD
80%
1:500