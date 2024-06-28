- Büyüme
İşlemler:
129
Kârla kapanan işlemler:
113 (87.59%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (12.40%)
En iyi işlem:
1 604.97 USD
En kötü işlem:
-481.55 USD
Brüt kâr:
14 058.26 USD (556 610 pips)
Brüt zarar:
-2 349.13 USD (97 849 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (4 632.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 632.43 USD (30)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
93.35%
Maks. mevduat yükü:
3.87%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
17 gün
Düzelme faktörü:
13.29
Alış işlemleri:
121 (93.80%)
Satış işlemleri:
8 (6.20%)
Kâr faktörü:
5.98
Beklenen getiri:
90.77 USD
Ortalama kâr:
124.41 USD
Ortalama zarar:
-146.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-881.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-881.05 USD (3)
Aylık büyüme:
0.85%
Yıllık tahmin:
10.30%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
881.05 USD (5.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.54% (881.05 USD)
Varlığa göre:
6.24% (922.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|124
|CHFJPY
|3
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|12K
|CHFJPY
|-90
|GBPJPY
|8
|AUDUSD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|462K
|CHFJPY
|-4.5K
|GBPJPY
|1.2K
|AUDUSD
|-146
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 604.97 USD
En kötü işlem: -482 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +4 632.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -881.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 7
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live33
|0.39 × 23
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
Alpari-Pro.ECN
|1.22 × 9
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.47 × 73
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
---
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
137%
0
0
USD
USD
7.9K
USD
USD
108
0%
129
87%
93%
5.98
90.77
USD
USD
6%
1:500