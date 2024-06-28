시그널섹션
Setiawati Jauwhari

Piglet008

Setiawati Jauwhari
0 리뷰
안정성
109
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 139%
SalmaMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
132
이익 거래:
116 (87.87%)
손실 거래:
16 (12.12%)
최고의 거래:
1 604.97 USD
최악의 거래:
-481.55 USD
총 수익:
14 147.12 USD (562 296 pips)
총 손실:
-2 349.13 USD (97 849 pips)
연속 최대 이익:
30 (4 632.43 USD)
연속 최대 이익:
4 632.43 USD (30)
샤프 비율:
0.35
거래 활동:
93.35%
최대 입금량:
3.87%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
17 일
회복 요인:
13.39
롱(주식매수):
124 (93.94%)
숏(주식차입매도):
8 (6.06%)
수익 요인:
6.02
기대수익:
89.38 USD
평균 이익:
121.96 USD
평균 손실:
-146.82 USD
연속 최대 손실:
3 (-881.05 USD)
연속 최대 손실:
-881.05 USD (3)
월별 성장률:
5.09%
연간 예측:
61.75%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
881.05 USD (5.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.54% (881.05 USD)
자본금별:
6.24% (922.26 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 127
CHFJPY 3
GBPJPY 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 12K
CHFJPY -90
GBPJPY 8
AUDUSD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 468K
CHFJPY -4.5K
GBPJPY 1.2K
AUDUSD -146
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 604.97 USD
최악의 거래: -482 USD
연속 최대 이익: 30
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +4 632.43 USD
연속 최대 손실: -881.05 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SalmaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageFX-Live 1
0.00 × 1
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 7
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ICMarketsSC-Live03
0.33 × 15
ICMarketsSC-Live33
0.39 × 23
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
FortFS-Real
0.83 × 12
Exness-Real36
1.09 × 260
Alpari-Pro.ECN
1.22 × 9
CapitalPointTrading-Live29
1.47 × 73
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
15 더...
---
리뷰 없음
2026.01.07 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 11:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 22:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 21:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 02:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 01:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.05 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 19:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 12:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 11:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 11:26
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.09 10:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.06 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.