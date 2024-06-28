- 자본
- 축소
트레이드:
132
이익 거래:
116 (87.87%)
손실 거래:
16 (12.12%)
최고의 거래:
1 604.97 USD
최악의 거래:
-481.55 USD
총 수익:
14 147.12 USD (562 296 pips)
총 손실:
-2 349.13 USD (97 849 pips)
연속 최대 이익:
30 (4 632.43 USD)
연속 최대 이익:
4 632.43 USD (30)
샤프 비율:
0.35
거래 활동:
93.35%
최대 입금량:
3.87%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
17 일
회복 요인:
13.39
롱(주식매수):
124 (93.94%)
숏(주식차입매도):
8 (6.06%)
수익 요인:
6.02
기대수익:
89.38 USD
평균 이익:
121.96 USD
평균 손실:
-146.82 USD
연속 최대 손실:
3 (-881.05 USD)
연속 최대 손실:
-881.05 USD (3)
월별 성장률:
5.09%
연간 예측:
61.75%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
881.05 USD (5.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.54% (881.05 USD)
자본금별:
6.24% (922.26 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|127
|CHFJPY
|3
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|12K
|CHFJPY
|-90
|GBPJPY
|8
|AUDUSD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|468K
|CHFJPY
|-4.5K
|GBPJPY
|1.2K
|AUDUSD
|-146
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 604.97 USD
최악의 거래: -482 USD
연속 최대 이익: 30
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +4 632.43 USD
연속 최대 손실: -881.05 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SalmaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 7
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live33
|0.39 × 23
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
Alpari-Pro.ECN
|1.22 × 9
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.47 × 73
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
139%
0
0
USD
USD
8K
USD
USD
109
0%
132
87%
93%
6.02
89.38
USD
USD
6%
1:500