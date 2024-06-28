- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
129
Gewinntrades:
113 (87.59%)
Verlusttrades:
16 (12.40%)
Bester Trade:
1 604.97 USD
Schlechtester Trade:
-481.55 USD
Bruttoprofit:
14 058.26 USD (556 610 pips)
Bruttoverlust:
-2 349.13 USD (97 849 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (4 632.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 632.43 USD (30)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
93.35%
Max deposit load:
3.87%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
17 Tage
Erholungsfaktor:
13.29
Long-Positionen:
121 (93.80%)
Short-Positionen:
8 (6.20%)
Profit-Faktor:
5.98
Mathematische Gewinnerwartung:
90.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
124.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-146.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-881.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-881.05 USD (3)
Wachstum pro Monat :
0.85%
Jahresprognose:
10.30%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
881.05 USD (5.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.54% (881.05 USD)
Kapital:
6.24% (922.26 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|124
|CHFJPY
|3
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|12K
|CHFJPY
|-90
|GBPJPY
|8
|AUDUSD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|462K
|CHFJPY
|-4.5K
|GBPJPY
|1.2K
|AUDUSD
|-146
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 604.97 USD
Schlechtester Trade: -482 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 632.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -881.05 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 7
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live33
|0.39 × 23
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
Alpari-Pro.ECN
|1.22 × 9
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.47 × 73
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
noch 15 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
---
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
137%
0
0
USD
USD
7.9K
USD
USD
108
0%
129
87%
93%
5.98
90.77
USD
USD
6%
1:500