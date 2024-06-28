SignaleKategorien
Setiawati Jauwhari

Piglet008

Setiawati Jauwhari
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
108 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 137%
SalmaMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
129
Gewinntrades:
113 (87.59%)
Verlusttrades:
16 (12.40%)
Bester Trade:
1 604.97 USD
Schlechtester Trade:
-481.55 USD
Bruttoprofit:
14 058.26 USD (556 610 pips)
Bruttoverlust:
-2 349.13 USD (97 849 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (4 632.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 632.43 USD (30)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
93.35%
Max deposit load:
3.87%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
17 Tage
Erholungsfaktor:
13.29
Long-Positionen:
121 (93.80%)
Short-Positionen:
8 (6.20%)
Profit-Faktor:
5.98
Mathematische Gewinnerwartung:
90.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
124.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-146.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-881.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-881.05 USD (3)
Wachstum pro Monat :
0.85%
Jahresprognose:
10.30%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
881.05 USD (5.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.54% (881.05 USD)
Kapital:
6.24% (922.26 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 124
CHFJPY 3
GBPJPY 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 12K
CHFJPY -90
GBPJPY 8
AUDUSD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 462K
CHFJPY -4.5K
GBPJPY 1.2K
AUDUSD -146
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 604.97 USD
Schlechtester Trade: -482 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 632.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -881.05 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageFX-Live 1
0.00 × 1
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 7
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ICMarketsSC-Live03
0.33 × 15
ICMarketsSC-Live33
0.39 × 23
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
FortFS-Real
0.83 × 12
Exness-Real36
1.09 × 260
Alpari-Pro.ECN
1.22 × 9
CapitalPointTrading-Live29
1.47 × 73
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
noch 15 ...
---
Keine Bewertungen
2025.12.23 22:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 21:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 02:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 01:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.05 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 19:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 12:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 11:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 11:26
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.09 10:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.06 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 14:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 07:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.01 08:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Piglet008
30 USD pro Monat
137%
0
0
USD
7.9K
USD
108
0%
129
87%
93%
5.98
90.77
USD
6%
1:500
Kopieren

