80% de croissance atteint en quelques 17 jours. Cela comprend 2.27% des jours sur des 750 jours de toute la durée de vie du signal.

Les opérations de trading sur le compte n'ont été effectuées que pendant 90 jours. Cela comprend 12% des jours parmi les 750 jours de toute la durée de vie du signal.