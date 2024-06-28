- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
129
Profit Trade:
113 (87.59%)
Loss Trade:
16 (12.40%)
Best Trade:
1 604.97 USD
Worst Trade:
-481.55 USD
Profitto lordo:
14 058.26 USD (556 610 pips)
Perdita lorda:
-2 349.13 USD (97 849 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (4 632.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 632.43 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
93.35%
Massimo carico di deposito:
3.87%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
17 giorni
Fattore di recupero:
13.29
Long Trade:
121 (93.80%)
Short Trade:
8 (6.20%)
Fattore di profitto:
5.98
Profitto previsto:
90.77 USD
Profitto medio:
124.41 USD
Perdita media:
-146.82 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-881.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-881.05 USD (3)
Crescita mensile:
0.85%
Previsione annuale:
10.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
881.05 USD (5.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.54% (881.05 USD)
Per equità:
6.24% (922.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|124
|CHFJPY
|3
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|12K
|CHFJPY
|-90
|GBPJPY
|8
|AUDUSD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|462K
|CHFJPY
|-4.5K
|GBPJPY
|1.2K
|AUDUSD
|-146
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 604.97 USD
Worst Trade: -482 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4 632.43 USD
Massima perdita consecutiva: -881.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 7
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live33
|0.39 × 23
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
Alpari-Pro.ECN
|1.22 × 9
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.47 × 73
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
137%
0
0
USD
USD
7.9K
USD
USD
108
0%
129
87%
93%
5.98
90.77
USD
USD
6%
1:500