Setiawati Jauwhari

Piglet008

Setiawati Jauwhari
0 comentários
Confiabilidade
108 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 137%
SalmaMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
129
Negociações com lucro:
113 (87.59%)
Negociações com perda:
16 (12.40%)
Melhor negociação:
1 604.97 USD
Pior negociação:
-481.55 USD
Lucro bruto:
14 058.26 USD (556 610 pips)
Perda bruta:
-2 349.13 USD (97 849 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (4 632.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 632.43 USD (30)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
93.35%
Depósito máximo carregado:
3.87%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
17 dias
Fator de recuperação:
13.29
Negociações longas:
121 (93.80%)
Negociações curtas:
8 (6.20%)
Fator de lucro:
5.98
Valor esperado:
90.77 USD
Lucro médio:
124.41 USD
Perda média:
-146.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-881.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-881.05 USD (3)
Crescimento mensal:
0.85%
Previsão anual:
10.30%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
881.05 USD (5.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.54% (881.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.24% (922.26 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 124
CHFJPY 3
GBPJPY 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 12K
CHFJPY -90
GBPJPY 8
AUDUSD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 462K
CHFJPY -4.5K
GBPJPY 1.2K
AUDUSD -146
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 604.97 USD
Pior negociação: -482 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +4 632.43 USD
Máxima perda consecutiva: -881.05 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageFX-Live 1
0.00 × 1
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 7
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ICMarketsSC-Live03
0.33 × 15
ICMarketsSC-Live33
0.39 × 23
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
FortFS-Real
0.83 × 12
Exness-Real36
1.09 × 260
Alpari-Pro.ECN
1.22 × 9
CapitalPointTrading-Live29
1.47 × 73
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
15 mais ...
