Negociações:
129
Negociações com lucro:
113 (87.59%)
Negociações com perda:
16 (12.40%)
Melhor negociação:
1 604.97 USD
Pior negociação:
-481.55 USD
Lucro bruto:
14 058.26 USD (556 610 pips)
Perda bruta:
-2 349.13 USD (97 849 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (4 632.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 632.43 USD (30)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
93.35%
Depósito máximo carregado:
3.87%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
17 dias
Fator de recuperação:
13.29
Negociações longas:
121 (93.80%)
Negociações curtas:
8 (6.20%)
Fator de lucro:
5.98
Valor esperado:
90.77 USD
Lucro médio:
124.41 USD
Perda média:
-146.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-881.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-881.05 USD (3)
Crescimento mensal:
0.85%
Previsão anual:
10.30%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
881.05 USD (5.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.54% (881.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.24% (922.26 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|124
|CHFJPY
|3
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|12K
|CHFJPY
|-90
|GBPJPY
|8
|AUDUSD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|462K
|CHFJPY
|-4.5K
|GBPJPY
|1.2K
|AUDUSD
|-146
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 604.97 USD
Pior negociação: -482 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +4 632.43 USD
Máxima perda consecutiva: -881.05 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 7
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live33
|0.39 × 23
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
Alpari-Pro.ECN
|1.22 × 9
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.47 × 73
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
