- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
129
利益トレード:
113 (87.59%)
損失トレード:
16 (12.40%)
ベストトレード:
1 604.97 USD
最悪のトレード:
-481.55 USD
総利益:
14 058.26 USD (556 610 pips)
総損失:
-2 349.13 USD (97 849 pips)
最大連続の勝ち:
30 (4 632.43 USD)
最大連続利益:
4 632.43 USD (30)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
93.35%
最大入金額:
3.87%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
17 日
リカバリーファクター:
13.29
長いトレード:
121 (93.80%)
短いトレード:
8 (6.20%)
プロフィットファクター:
5.98
期待されたペイオフ:
90.77 USD
平均利益:
124.41 USD
平均損失:
-146.82 USD
最大連続の負け:
3 (-881.05 USD)
最大連続損失:
-881.05 USD (3)
月間成長:
0.85%
年間予想:
10.30%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
881.05 USD (5.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.54% (881.05 USD)
エクイティによる:
6.24% (922.26 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|124
|CHFJPY
|3
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|12K
|CHFJPY
|-90
|GBPJPY
|8
|AUDUSD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|462K
|CHFJPY
|-4.5K
|GBPJPY
|1.2K
|AUDUSD
|-146
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 604.97 USD
最悪のトレード: -482 USD
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +4 632.43 USD
最大連続損失: -881.05 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 7
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live33
|0.39 × 23
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
Alpari-Pro.ECN
|1.22 × 9
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.47 × 73
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
137%
0
0
USD
USD
7.9K
USD
USD
108
0%
129
87%
93%
5.98
90.77
USD
USD
6%
1:500