- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
129
Transacciones Rentables:
113 (87.59%)
Transacciones Irrentables:
16 (12.40%)
Mejor transacción:
1 604.97 USD
Peor transacción:
-481.55 USD
Beneficio Bruto:
14 058.26 USD (556 610 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 349.13 USD (97 849 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (4 632.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 632.43 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.35
Actividad comercial:
93.35%
Carga máxima del depósito:
3.87%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
17 días
Factor de Recuperación:
13.29
Transacciones Largas:
121 (93.80%)
Transacciones Cortas:
8 (6.20%)
Factor de Beneficio:
5.98
Beneficio Esperado:
90.77 USD
Beneficio medio:
124.41 USD
Pérdidas medias:
-146.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-881.05 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-881.05 USD (3)
Crecimiento al mes:
0.85%
Pronóstico anual:
10.30%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
881.05 USD (5.21%)
Reducción relativa:
De balance:
5.54% (881.05 USD)
De fondos:
6.24% (922.26 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|124
|CHFJPY
|3
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|12K
|CHFJPY
|-90
|GBPJPY
|8
|AUDUSD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|462K
|CHFJPY
|-4.5K
|GBPJPY
|1.2K
|AUDUSD
|-146
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 604.97 USD
Peor transacción: -482 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 30
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +4 632.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -881.05 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 7
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live33
|0.39 × 23
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
Alpari-Pro.ECN
|1.22 × 9
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.47 × 73
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
otros 15...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
---
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
137%
0
0
USD
USD
7.9K
USD
USD
108
0%
129
87%
93%
5.98
90.77
USD
USD
6%
1:500