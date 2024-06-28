SeñalesSecciones
Setiawati Jauwhari

Piglet008

Setiawati Jauwhari
Fiabilidad
108 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 137%
SalmaMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
129
Transacciones Rentables:
113 (87.59%)
Transacciones Irrentables:
16 (12.40%)
Mejor transacción:
1 604.97 USD
Peor transacción:
-481.55 USD
Beneficio Bruto:
14 058.26 USD (556 610 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 349.13 USD (97 849 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (4 632.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 632.43 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.35
Actividad comercial:
93.35%
Carga máxima del depósito:
3.87%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
17 días
Factor de Recuperación:
13.29
Transacciones Largas:
121 (93.80%)
Transacciones Cortas:
8 (6.20%)
Factor de Beneficio:
5.98
Beneficio Esperado:
90.77 USD
Beneficio medio:
124.41 USD
Pérdidas medias:
-146.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-881.05 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-881.05 USD (3)
Crecimiento al mes:
0.85%
Pronóstico anual:
10.30%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
881.05 USD (5.21%)
Reducción relativa:
De balance:
5.54% (881.05 USD)
De fondos:
6.24% (922.26 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 124
CHFJPY 3
GBPJPY 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 12K
CHFJPY -90
GBPJPY 8
AUDUSD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 462K
CHFJPY -4.5K
GBPJPY 1.2K
AUDUSD -146
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 604.97 USD
Peor transacción: -482 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 30
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +4 632.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -881.05 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageFX-Live 1
0.00 × 1
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 7
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ICMarketsSC-Live03
0.33 × 15
ICMarketsSC-Live33
0.39 × 23
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
FortFS-Real
0.83 × 12
Exness-Real36
1.09 × 260
Alpari-Pro.ECN
1.22 × 9
CapitalPointTrading-Live29
1.47 × 73
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
otros 15...
No hay comentarios
2025.12.23 22:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 21:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 02:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 01:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.05 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 19:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 12:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 11:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 11:26
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.09 10:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.06 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 14:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 07:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.01 08:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
