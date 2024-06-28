СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Piglet008
Setiawati Jauwhari

Piglet008

Setiawati Jauwhari
0 отзывов
Надежность
108 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 137%
SalmaMarkets-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
129
Прибыльных трейдов:
113 (87.59%)
Убыточных трейдов:
16 (12.40%)
Лучший трейд:
1 604.97 USD
Худший трейд:
-481.55 USD
Общая прибыль:
14 058.26 USD (556 610 pips)
Общий убыток:
-2 349.13 USD (97 849 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (4 632.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 632.43 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
93.35%
Макс. загрузка депозита:
3.87%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
17 дней
Фактор восстановления:
13.29
Длинных трейдов:
121 (93.80%)
Коротких трейдов:
8 (6.20%)
Профит фактор:
5.98
Мат. ожидание:
90.77 USD
Средняя прибыль:
124.41 USD
Средний убыток:
-146.82 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-881.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-881.05 USD (3)
Прирост в месяц:
0.85%
Годовой прогноз:
10.30%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
881.05 USD (5.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.54% (881.05 USD)
По эквити:
6.24% (922.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 124
CHFJPY 3
GBPJPY 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 12K
CHFJPY -90
GBPJPY 8
AUDUSD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 462K
CHFJPY -4.5K
GBPJPY 1.2K
AUDUSD -146
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 604.97 USD
Худший трейд: -482 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +4 632.43 USD
Макс. убыток в серии: -881.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live 1
0.00 × 1
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 7
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ICMarketsSC-Live03
0.33 × 15
ICMarketsSC-Live33
0.39 × 23
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
FortFS-Real
0.83 × 12
Exness-Real36
1.09 × 260
Alpari-Pro.ECN
1.22 × 9
CapitalPointTrading-Live29
1.47 × 73
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
еще 15...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
---
Нет отзывов
2025.12.23 22:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 21:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 02:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 01:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.05 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 19:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 12:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 11:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 11:26
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.09 10:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.06 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 14:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 07:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.01 08:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Piglet008
30 USD в месяц
137%
0
0
USD
7.9K
USD
108
0%
129
87%
93%
5.98
90.77
USD
6%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.