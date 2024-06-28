- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
129
Прибыльных трейдов:
113 (87.59%)
Убыточных трейдов:
16 (12.40%)
Лучший трейд:
1 604.97 USD
Худший трейд:
-481.55 USD
Общая прибыль:
14 058.26 USD (556 610 pips)
Общий убыток:
-2 349.13 USD (97 849 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (4 632.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 632.43 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
93.35%
Макс. загрузка депозита:
3.87%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
17 дней
Фактор восстановления:
13.29
Длинных трейдов:
121 (93.80%)
Коротких трейдов:
8 (6.20%)
Профит фактор:
5.98
Мат. ожидание:
90.77 USD
Средняя прибыль:
124.41 USD
Средний убыток:
-146.82 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-881.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-881.05 USD (3)
Прирост в месяц:
0.85%
Годовой прогноз:
10.30%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
881.05 USD (5.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.54% (881.05 USD)
По эквити:
6.24% (922.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|124
|CHFJPY
|3
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|12K
|CHFJPY
|-90
|GBPJPY
|8
|AUDUSD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|462K
|CHFJPY
|-4.5K
|GBPJPY
|1.2K
|AUDUSD
|-146
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 604.97 USD
Худший трейд: -482 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +4 632.43 USD
Макс. убыток в серии: -881.05 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 7
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live33
|0.39 × 23
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
Alpari-Pro.ECN
|1.22 × 9
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.47 × 73
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
