交易:
129
盈利交易:
113 (87.59%)
亏损交易:
16 (12.40%)
最好交易:
1 604.97 USD
最差交易:
-481.55 USD
毛利:
14 058.26 USD (556 610 pips)
毛利亏损:
-2 349.13 USD (97 849 pips)
最大连续赢利:
30 (4 632.43 USD)
最大连续盈利:
4 632.43 USD (30)
夏普比率:
0.35
交易活动:
93.35%
最大入金加载:
3.87%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
17 天
采收率:
13.29
长期交易:
121 (93.80%)
短期交易:
8 (6.20%)
利润因子:
5.98
预期回报:
90.77 USD
平均利润:
124.41 USD
平均损失:
-146.82 USD
最大连续失误:
3 (-881.05 USD)
最大连续亏损:
-881.05 USD (3)
每月增长:
0.85%
年度预测:
10.30%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
881.05 USD (5.21%)
相对跌幅:
结余:
5.54% (881.05 USD)
净值:
6.24% (922.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|124
|CHFJPY
|3
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|12K
|CHFJPY
|-90
|GBPJPY
|8
|AUDUSD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|462K
|CHFJPY
|-4.5K
|GBPJPY
|1.2K
|AUDUSD
|-146
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
最好交易: +1 604.97 USD
最差交易: -482 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +4 632.43 USD
最大连续亏损: -881.05 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 7
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live33
|0.39 × 23
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
Alpari-Pro.ECN
|1.22 × 9
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.47 × 73
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
