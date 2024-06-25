- Büyüme
İşlemler:
1 405
Kârla kapanan işlemler:
1 336 (95.08%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (4.91%)
En iyi işlem:
2 048.00 USD
En kötü işlem:
-2 432.80 USD
Brüt kâr:
78 439.14 USD (1 573 226 pips)
Brüt zarar:
-18 100.10 USD (53 255 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
384 (19 953.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19 953.32 USD (384)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
94.79%
Maks. mevduat yükü:
24.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.50
Alış işlemleri:
1 124 (80.00%)
Satış işlemleri:
281 (20.00%)
Kâr faktörü:
4.33
Beklenen getiri:
42.95 USD
Ortalama kâr:
58.71 USD
Ortalama zarar:
-262.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-8 045.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 045.60 USD (7)
Aylık büyüme:
5.18%
Yıllık tahmin:
63.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
8 045.60 USD (11.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.88% (8 045.60 USD)
Varlığa göre:
64.70% (14 062.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|499
|NQ100.R
|399
|EURUSD
|307
|SP500.R
|88
|USDJPY
|49
|EURJPY
|29
|CADJPY
|14
|AUDUSD
|7
|NZDUSD
|7
|GBPJPY
|6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|19K
|NQ100.R
|26K
|EURUSD
|12K
|SP500.R
|1.9K
|USDJPY
|571
|EURJPY
|379
|CADJPY
|301
|AUDUSD
|2.5K
|NZDUSD
|-2.2K
|GBPJPY
|95
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|173K
|NQ100.R
|1.2M
|EURUSD
|-414
|SP500.R
|101K
|USDJPY
|9.5K
|EURJPY
|6K
|CADJPY
|4.8K
|AUDUSD
|7.9K
|NZDUSD
|-7.1K
|GBPJPY
|1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 048.00 USD
En kötü işlem: -2 433 USD
Maksimum ardışık kazanç: 384
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +19 953.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 045.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
MTrading-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
XMTrading-Real 12
|0.00 × 2
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 5
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
Alpari-PRO
|0.00 × 1
AM-UK-Live
|0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
QTrade-Server
|0.00 × 2
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
FXNet-Real
|0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
100%
0
0
USD
USD
94K
USD
USD
66
0%
1 405
95%
95%
4.33
42.95
USD
USD
65%
1:200