Gembong Suryowibowo St

Gemby Infinite

Gembong Suryowibowo St
0 inceleme
Güvenilirlik
66 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 100%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 405
Kârla kapanan işlemler:
1 336 (95.08%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (4.91%)
En iyi işlem:
2 048.00 USD
En kötü işlem:
-2 432.80 USD
Brüt kâr:
78 439.14 USD (1 573 226 pips)
Brüt zarar:
-18 100.10 USD (53 255 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
384 (19 953.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19 953.32 USD (384)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
94.79%
Maks. mevduat yükü:
24.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.50
Alış işlemleri:
1 124 (80.00%)
Satış işlemleri:
281 (20.00%)
Kâr faktörü:
4.33
Beklenen getiri:
42.95 USD
Ortalama kâr:
58.71 USD
Ortalama zarar:
-262.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-8 045.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 045.60 USD (7)
Aylık büyüme:
5.18%
Yıllık tahmin:
63.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
8 045.60 USD (11.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.88% (8 045.60 USD)
Varlığa göre:
64.70% (14 062.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 499
NQ100.R 399
EURUSD 307
SP500.R 88
USDJPY 49
EURJPY 29
CADJPY 14
AUDUSD 7
NZDUSD 7
GBPJPY 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 19K
NQ100.R 26K
EURUSD 12K
SP500.R 1.9K
USDJPY 571
EURJPY 379
CADJPY 301
AUDUSD 2.5K
NZDUSD -2.2K
GBPJPY 95
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 173K
NQ100.R 1.2M
EURUSD -414
SP500.R 101K
USDJPY 9.5K
EURJPY 6K
CADJPY 4.8K
AUDUSD 7.9K
NZDUSD -7.1K
GBPJPY 1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 048.00 USD
En kötü işlem: -2 433 USD
Maksimum ardışık kazanç: 384
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +19 953.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 045.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MTrading-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 5
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
MIGCapital-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
İnceleme yok
2025.09.25 04:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 13:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 10:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 03:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 23:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 15:15
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 02:53
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 00:42
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 4.99% of days out of 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.