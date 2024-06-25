СигналыРазделы
Gembong Suryowibowo St

Gemby Infinite

Gembong Suryowibowo St
0 отзывов
Надежность
79 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 140%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 758
Прибыльных трейдов:
1 676 (95.33%)
Убыточных трейдов:
82 (4.66%)
Лучший трейд:
2 048.00 USD
Худший трейд:
-2 432.80 USD
Общая прибыль:
99 855.00 USD (2 344 140 pips)
Общий убыток:
-24 615.20 USD (282 697 pips)
Макс. серия выигрышей:
384 (19 953.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
19 953.32 USD (384)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
94.79%
Макс. загрузка депозита:
24.77%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
9.35
Длинных трейдов:
1 305 (74.23%)
Коротких трейдов:
453 (25.77%)
Профит фактор:
4.06
Мат. ожидание:
42.80 USD
Средняя прибыль:
59.58 USD
Средний убыток:
-300.19 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-8 045.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 045.60 USD (7)
Прирост в месяц:
8.98%
Годовой прогноз:
109.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
8 045.60 USD (11.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.88% (8 045.60 USD)
По эквити:
64.70% (14 062.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NQ100.R 564
XAUUSD 522
EURUSD 307
USDJPY 211
SP500.R 88
EURJPY 29
CADJPY 15
AUDUSD 7
NZDUSD 7
GBPJPY 7
CHFJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NQ100.R 35K
XAUUSD 22K
EURUSD 12K
USDJPY 3.1K
SP500.R 1.9K
EURJPY 379
CADJPY 307
AUDUSD 2.5K
NZDUSD -2.2K
GBPJPY 144
CHFJPY 60
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NQ100.R 1.7M
XAUUSD 187K
EURUSD -414
USDJPY 51K
SP500.R 101K
EURJPY 6K
CADJPY 4.8K
AUDUSD 7.9K
NZDUSD -7.1K
GBPJPY 1.8K
CHFJPY 336
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 048.00 USD
Худший трейд: -2 433 USD
Макс. серия выигрышей: 384
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +19 953.32 USD
Макс. убыток в серии: -8 045.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 3
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 6
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
еще 308...
Нет отзывов
2025.10.24 08:12
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.13 14:42
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.25 04:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 13:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 10:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 03:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 23:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 15:15
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gemby Infinite
30 USD в месяц
140%
0
0
USD
59K
USD
79
0%
1 758
95%
95%
4.05
42.80
USD
65%
1:200
