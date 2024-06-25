- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 758
Прибыльных трейдов:
1 676 (95.33%)
Убыточных трейдов:
82 (4.66%)
Лучший трейд:
2 048.00 USD
Худший трейд:
-2 432.80 USD
Общая прибыль:
99 855.00 USD (2 344 140 pips)
Общий убыток:
-24 615.20 USD (282 697 pips)
Макс. серия выигрышей:
384 (19 953.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
19 953.32 USD (384)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
94.79%
Макс. загрузка депозита:
24.77%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
9.35
Длинных трейдов:
1 305 (74.23%)
Коротких трейдов:
453 (25.77%)
Профит фактор:
4.06
Мат. ожидание:
42.80 USD
Средняя прибыль:
59.58 USD
Средний убыток:
-300.19 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-8 045.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 045.60 USD (7)
Прирост в месяц:
8.98%
Годовой прогноз:
109.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
8 045.60 USD (11.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.88% (8 045.60 USD)
По эквити:
64.70% (14 062.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NQ100.R
|564
|XAUUSD
|522
|EURUSD
|307
|USDJPY
|211
|SP500.R
|88
|EURJPY
|29
|CADJPY
|15
|AUDUSD
|7
|NZDUSD
|7
|GBPJPY
|7
|CHFJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NQ100.R
|35K
|XAUUSD
|22K
|EURUSD
|12K
|USDJPY
|3.1K
|SP500.R
|1.9K
|EURJPY
|379
|CADJPY
|307
|AUDUSD
|2.5K
|NZDUSD
|-2.2K
|GBPJPY
|144
|CHFJPY
|60
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NQ100.R
|1.7M
|XAUUSD
|187K
|EURUSD
|-414
|USDJPY
|51K
|SP500.R
|101K
|EURJPY
|6K
|CADJPY
|4.8K
|AUDUSD
|7.9K
|NZDUSD
|-7.1K
|GBPJPY
|1.8K
|CHFJPY
|336
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 048.00 USD
Худший трейд: -2 433 USD
Макс. серия выигрышей: 384
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +19 953.32 USD
Макс. убыток в серии: -8 045.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
