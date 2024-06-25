信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Gemby Infinite
Gembong Suryowibowo St

Gemby Infinite

Gembong Suryowibowo St
可靠性
79
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 139%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 763
盈利交易:
1 679 (95.23%)
亏损交易:
84 (4.76%)
最好交易:
2 048.00 USD
最差交易:
-2 432.80 USD
毛利:
100 154.87 USD (2 345 696 pips)
毛利亏损:
-25 270.24 USD (284 697 pips)
最大连续赢利:
384 (19 953.32 USD)
最大连续盈利:
19 953.32 USD (384)
夏普比率:
0.19
交易活动:
94.79%
最大入金加载:
24.77%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
48
平均持有时间:
1 一天
采收率:
9.31
长期交易:
1 308 (74.19%)
短期交易:
455 (25.81%)
利润因子:
3.96
预期回报:
42.48 USD
平均利润:
59.65 USD
平均损失:
-300.84 USD
最大连续失误:
7 (-8 045.60 USD)
最大连续亏损:
-8 045.60 USD (7)
每月增长:
8.32%
年度预测:
100.94%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
8 045.60 USD (11.43%)
相对跌幅:
结余:
36.88% (8 045.60 USD)
净值:
64.70% (14 062.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NQ100.R 564
XAUUSD 524
EURUSD 307
USDJPY 211
SP500.R 88
EURJPY 30
CADJPY 15
GBPJPY 8
AUDUSD 7
NZDUSD 7
CHFJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NQ100.R 35K
XAUUSD 22K
EURUSD 12K
USDJPY 3.1K
SP500.R 1.9K
EURJPY 51
CADJPY 307
GBPJPY -184
AUDUSD 2.5K
NZDUSD -2.2K
CHFJPY 81
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NQ100.R 1.7M
XAUUSD 189K
EURUSD -414
USDJPY 51K
SP500.R 101K
EURJPY 5K
CADJPY 4.8K
GBPJPY 796
AUDUSD 7.9K
NZDUSD -7.1K
CHFJPY 468
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 048.00 USD
最差交易: -2 433 USD
最大连续赢利: 384
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +19 953.32 USD
最大连续亏损: -8 045.60 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Gemby Infinite
每月30 USD
139%
0
0
USD
59K
USD
79
0%
1 763
95%
95%
3.96
42.48
USD
65%
1:200
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载