- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 763
盈利交易:
1 679 (95.23%)
亏损交易:
84 (4.76%)
最好交易:
2 048.00 USD
最差交易:
-2 432.80 USD
毛利:
100 154.87 USD (2 345 696 pips)
毛利亏损:
-25 270.24 USD (284 697 pips)
最大连续赢利:
384 (19 953.32 USD)
最大连续盈利:
19 953.32 USD (384)
夏普比率:
0.19
交易活动:
94.79%
最大入金加载:
24.77%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
48
平均持有时间:
1 一天
采收率:
9.31
长期交易:
1 308 (74.19%)
短期交易:
455 (25.81%)
利润因子:
3.96
预期回报:
42.48 USD
平均利润:
59.65 USD
平均损失:
-300.84 USD
最大连续失误:
7 (-8 045.60 USD)
最大连续亏损:
-8 045.60 USD (7)
每月增长:
8.32%
年度预测:
100.94%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
8 045.60 USD (11.43%)
相对跌幅:
结余:
36.88% (8 045.60 USD)
净值:
64.70% (14 062.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NQ100.R
|564
|XAUUSD
|524
|EURUSD
|307
|USDJPY
|211
|SP500.R
|88
|EURJPY
|30
|CADJPY
|15
|GBPJPY
|8
|AUDUSD
|7
|NZDUSD
|7
|CHFJPY
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NQ100.R
|35K
|XAUUSD
|22K
|EURUSD
|12K
|USDJPY
|3.1K
|SP500.R
|1.9K
|EURJPY
|51
|CADJPY
|307
|GBPJPY
|-184
|AUDUSD
|2.5K
|NZDUSD
|-2.2K
|CHFJPY
|81
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NQ100.R
|1.7M
|XAUUSD
|189K
|EURUSD
|-414
|USDJPY
|51K
|SP500.R
|101K
|EURJPY
|5K
|CADJPY
|4.8K
|GBPJPY
|796
|AUDUSD
|7.9K
|NZDUSD
|-7.1K
|CHFJPY
|468
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 048.00 USD
最差交易: -2 433 USD
最大连续赢利: 384
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +19 953.32 USD
最大连续亏损: -8 045.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
139%
0
0
USD
USD
59K
USD
USD
79
0%
1 763
95%
95%
3.96
42.48
USD
USD
65%
1:200