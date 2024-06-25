- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 768
Negociações com lucro:
1 682 (95.13%)
Negociações com perda:
86 (4.86%)
Melhor negociação:
2 048.00 USD
Pior negociação:
-2 432.80 USD
Lucro bruto:
100 760.47 USD (2 348 769 pips)
Perda bruta:
-26 076.24 USD (288 697 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
384 (19 953.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19 953.32 USD (384)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
94.79%
Depósito máximo carregado:
24.77%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
9.28
Negociações longas:
1 312 (74.21%)
Negociações curtas:
456 (25.79%)
Fator de lucro:
3.86
Valor esperado:
42.24 USD
Lucro médio:
59.91 USD
Perda média:
-303.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-8 045.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8 045.60 USD (7)
Crescimento mensal:
7.82%
Previsão anual:
96.35%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
8 045.60 USD (11.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.88% (8 045.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
64.70% (14 062.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NQ100.R
|564
|XAUUSD
|529
|EURUSD
|307
|USDJPY
|211
|SP500.R
|88
|EURJPY
|30
|CADJPY
|15
|GBPJPY
|8
|AUDUSD
|7
|NZDUSD
|7
|CHFJPY
|2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NQ100.R
|35K
|XAUUSD
|22K
|EURUSD
|12K
|USDJPY
|3.1K
|SP500.R
|1.9K
|EURJPY
|51
|CADJPY
|307
|GBPJPY
|-184
|AUDUSD
|2.5K
|NZDUSD
|-2.2K
|CHFJPY
|81
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NQ100.R
|1.7M
|XAUUSD
|188K
|EURUSD
|-414
|USDJPY
|51K
|SP500.R
|101K
|EURJPY
|5K
|CADJPY
|4.8K
|GBPJPY
|796
|AUDUSD
|7.9K
|NZDUSD
|-7.1K
|CHFJPY
|468
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 048.00 USD
Pior negociação: -2 433 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 384
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +19 953.32 USD
Máxima perda consecutiva: -8 045.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
308 mais ...
