Gembong Suryowibowo St

Gemby Infinite

Gembong Suryowibowo St
0 comentários
Confiabilidade
79 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 138%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 768
Negociações com lucro:
1 682 (95.13%)
Negociações com perda:
86 (4.86%)
Melhor negociação:
2 048.00 USD
Pior negociação:
-2 432.80 USD
Lucro bruto:
100 760.47 USD (2 348 769 pips)
Perda bruta:
-26 076.24 USD (288 697 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
384 (19 953.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19 953.32 USD (384)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
94.79%
Depósito máximo carregado:
24.77%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
9.28
Negociações longas:
1 312 (74.21%)
Negociações curtas:
456 (25.79%)
Fator de lucro:
3.86
Valor esperado:
42.24 USD
Lucro médio:
59.91 USD
Perda média:
-303.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-8 045.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8 045.60 USD (7)
Crescimento mensal:
7.82%
Previsão anual:
96.35%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
8 045.60 USD (11.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.88% (8 045.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
64.70% (14 062.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NQ100.R 564
XAUUSD 529
EURUSD 307
USDJPY 211
SP500.R 88
EURJPY 30
CADJPY 15
GBPJPY 8
AUDUSD 7
NZDUSD 7
CHFJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NQ100.R 35K
XAUUSD 22K
EURUSD 12K
USDJPY 3.1K
SP500.R 1.9K
EURJPY 51
CADJPY 307
GBPJPY -184
AUDUSD 2.5K
NZDUSD -2.2K
CHFJPY 81
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NQ100.R 1.7M
XAUUSD 188K
EURUSD -414
USDJPY 51K
SP500.R 101K
EURJPY 5K
CADJPY 4.8K
GBPJPY 796
AUDUSD 7.9K
NZDUSD -7.1K
CHFJPY 468
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 048.00 USD
Pior negociação: -2 433 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 384
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +19 953.32 USD
Máxima perda consecutiva: -8 045.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Sem comentários
2025.10.24 08:12
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.13 14:42
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.25 04:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 13:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 10:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 03:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 23:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 15:15
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Gemby Infinite
30 USD por mês
138%
0
0
USD
59K
USD
79
0%
1 768
95%
95%
3.86
42.24
USD
65%
1:200
Copiar

