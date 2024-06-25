SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Gemby Infinite
Gembong Suryowibowo St

Gemby Infinite

Gembong Suryowibowo St
0 comentarios
Fiabilidad
79 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 138%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 768
Transacciones Rentables:
1 682 (95.13%)
Transacciones Irrentables:
86 (4.86%)
Mejor transacción:
2 048.00 USD
Peor transacción:
-2 432.80 USD
Beneficio Bruto:
100 760.47 USD (2 348 769 pips)
Pérdidas Brutas:
-26 076.24 USD (288 697 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
384 (19 953.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
19 953.32 USD (384)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
94.79%
Carga máxima del depósito:
24.77%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
53
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
9.28
Transacciones Largas:
1 312 (74.21%)
Transacciones Cortas:
456 (25.79%)
Factor de Beneficio:
3.86
Beneficio Esperado:
42.24 USD
Beneficio medio:
59.91 USD
Pérdidas medias:
-303.21 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-8 045.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8 045.60 USD (7)
Crecimiento al mes:
7.82%
Pronóstico anual:
96.35%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
8 045.60 USD (11.43%)
Reducción relativa:
De balance:
36.88% (8 045.60 USD)
De fondos:
64.70% (14 062.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NQ100.R 564
XAUUSD 529
EURUSD 307
USDJPY 211
SP500.R 88
EURJPY 30
CADJPY 15
GBPJPY 8
AUDUSD 7
NZDUSD 7
CHFJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NQ100.R 35K
XAUUSD 22K
EURUSD 12K
USDJPY 3.1K
SP500.R 1.9K
EURJPY 51
CADJPY 307
GBPJPY -184
AUDUSD 2.5K
NZDUSD -2.2K
CHFJPY 81
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NQ100.R 1.7M
XAUUSD 188K
EURUSD -414
USDJPY 51K
SP500.R 101K
EURJPY 5K
CADJPY 4.8K
GBPJPY 796
AUDUSD 7.9K
NZDUSD -7.1K
CHFJPY 468
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 048.00 USD
Peor transacción: -2 433 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 384
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +19 953.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8 045.60 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
otros 308...
No hay comentarios
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.