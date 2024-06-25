시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Gemby Infinite
Gembong Suryowibowo St

Gemby Infinite

Gembong Suryowibowo St
0 리뷰
안정성
81
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 194%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 058
이익 거래:
1 930 (93.78%)
손실 거래:
128 (6.22%)
최고의 거래:
2 048.00 USD
최악의 거래:
-2 432.80 USD
총 수익:
127 436.80 USD (2 497 737 pips)
총 손실:
-39 040.68 USD (352 072 pips)
연속 최대 이익:
384 (19 953.32 USD)
연속 최대 이익:
19 953.32 USD (384)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
94.79%
최대 입금량:
24.77%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
242
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
10.99
롱(주식매수):
1 506 (73.18%)
숏(주식차입매도):
552 (26.82%)
수익 요인:
3.26
기대수익:
42.95 USD
평균 이익:
66.03 USD
평균 손실:
-305.01 USD
연속 최대 손실:
7 (-8 045.60 USD)
연속 최대 손실:
-8 045.60 USD (7)
월별 성장률:
32.24%
연간 예측:
391.15%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
8 045.60 USD (11.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.88% (8 045.60 USD)
자본금별:
64.70% (14 062.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 746
NQ100.R 573
EURUSD 311
USDJPY 230
SP500.R 88
EURJPY 35
GBPJPY 21
CADJPY 16
AUDUSD 10
NZDUSD 9
CHFJPY 7
GBPUSD 6
AUDJPY 3
USDCHF 1
EURNZD 1
NZDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 35K
NQ100.R 36K
EURUSD 12K
USDJPY 3.2K
SP500.R 1.9K
EURJPY -70
GBPJPY 165
CADJPY 338
AUDUSD 2.4K
NZDUSD -2.2K
CHFJPY 289
GBPUSD -21
AUDJPY 77
USDCHF 20
EURNZD -178
NZDJPY 24
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 255K
NQ100.R 1.7M
EURUSD -1.2K
USDJPY 53K
SP500.R 101K
EURJPY 4.5K
GBPJPY 2.7K
CADJPY 5K
AUDUSD 7.5K
NZDUSD -7K
CHFJPY 1.7K
GBPUSD 17
AUDJPY 470
USDCHF 63
EURNZD -1K
NZDJPY 146
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 048.00 USD
최악의 거래: -2 433 USD
연속 최대 이익: 384
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +19 953.32 USD
연속 최대 손실: -8 045.60 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-Prime
0.00 × 3
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 12
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
323 더...
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Gemby Infinite
월별 30 USD
194%
0
0
USD
72K
USD
81
0%
2 058
93%
95%
3.26
42.95
USD
65%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.