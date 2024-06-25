- 자본
트레이드:
2 058
이익 거래:
1 930 (93.78%)
손실 거래:
128 (6.22%)
최고의 거래:
2 048.00 USD
최악의 거래:
-2 432.80 USD
총 수익:
127 436.80 USD (2 497 737 pips)
총 손실:
-39 040.68 USD (352 072 pips)
연속 최대 이익:
384 (19 953.32 USD)
연속 최대 이익:
19 953.32 USD (384)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
94.79%
최대 입금량:
24.77%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
242
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
10.99
롱(주식매수):
1 506 (73.18%)
숏(주식차입매도):
552 (26.82%)
수익 요인:
3.26
기대수익:
42.95 USD
평균 이익:
66.03 USD
평균 손실:
-305.01 USD
연속 최대 손실:
7 (-8 045.60 USD)
연속 최대 손실:
-8 045.60 USD (7)
월별 성장률:
32.24%
연간 예측:
391.15%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
8 045.60 USD (11.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.88% (8 045.60 USD)
자본금별:
64.70% (14 062.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|746
|NQ100.R
|573
|EURUSD
|311
|USDJPY
|230
|SP500.R
|88
|EURJPY
|35
|GBPJPY
|21
|CADJPY
|16
|AUDUSD
|10
|NZDUSD
|9
|CHFJPY
|7
|GBPUSD
|6
|AUDJPY
|3
|USDCHF
|1
|EURNZD
|1
|NZDJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|35K
|NQ100.R
|36K
|EURUSD
|12K
|USDJPY
|3.2K
|SP500.R
|1.9K
|EURJPY
|-70
|GBPJPY
|165
|CADJPY
|338
|AUDUSD
|2.4K
|NZDUSD
|-2.2K
|CHFJPY
|289
|GBPUSD
|-21
|AUDJPY
|77
|USDCHF
|20
|EURNZD
|-178
|NZDJPY
|24
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|255K
|NQ100.R
|1.7M
|EURUSD
|-1.2K
|USDJPY
|53K
|SP500.R
|101K
|EURJPY
|4.5K
|GBPJPY
|2.7K
|CADJPY
|5K
|AUDUSD
|7.5K
|NZDUSD
|-7K
|CHFJPY
|1.7K
|GBPUSD
|17
|AUDJPY
|470
|USDCHF
|63
|EURNZD
|-1K
|NZDJPY
|146
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
최고의 거래: +2 048.00 USD
최악의 거래: -2 433 USD
연속 최대 이익: 384
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +19 953.32 USD
연속 최대 손실: -8 045.60 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 12
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
