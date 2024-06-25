SignaleKategorien
Gembong Suryowibowo St

Gemby Infinite

Gembong Suryowibowo St
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
79 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 135%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 785
Gewinntrades:
1 691 (94.73%)
Verlusttrades:
94 (5.27%)
Bester Trade:
2 048.00 USD
Schlechtester Trade:
-2 432.80 USD
Bruttoprofit:
101 836.82 USD (2 354 186 pips)
Bruttoverlust:
-27 915.15 USD (297 797 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
384 (19 953.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
19 953.32 USD (384)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
94.79%
Max deposit load:
24.77%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
66
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
9.19
Long-Positionen:
1 320 (73.95%)
Short-Positionen:
465 (26.05%)
Profit-Faktor:
3.65
Mathematische Gewinnerwartung:
41.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
60.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-296.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-8 045.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8 045.60 USD (7)
Wachstum pro Monat :
6.39%
Jahresprognose:
77.58%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
8 045.60 USD (11.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.88% (8 045.60 USD)
Kapital:
64.70% (14 062.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NQ100.R 564
XAUUSD 539
EURUSD 307
USDJPY 213
SP500.R 88
EURJPY 32
CADJPY 15
GBPJPY 11
AUDUSD 7
NZDUSD 7
CHFJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NQ100.R 35K
XAUUSD 21K
EURUSD 12K
USDJPY 3.1K
SP500.R 1.9K
EURJPY -131
CADJPY 307
GBPJPY -143
AUDUSD 2.5K
NZDUSD -2.2K
CHFJPY 81
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NQ100.R 1.7M
XAUUSD 185K
EURUSD -414
USDJPY 52K
SP500.R 101K
EURJPY 4.1K
CADJPY 4.8K
GBPJPY 862
AUDUSD 7.9K
NZDUSD -7.1K
CHFJPY 468
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 048.00 USD
Schlechtester Trade: -2 433 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 384
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +19 953.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8 045.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
noch 308 ...
Keine Bewertungen
2025.10.24 08:12
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.13 14:42
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.25 04:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 13:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 10:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 03:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 23:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 15:15
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Gemby Infinite
30 USD pro Monat
135%
0
0
USD
59K
USD
79
0%
1 785
94%
95%
3.64
41.41
USD
65%
1:200
