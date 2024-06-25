SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gemby Infinite
Gembong Suryowibowo St

Gemby Infinite

Gembong Suryowibowo St
0 avis
Fiabilité
66 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 100%
MaxrichGroup-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 396
Bénéfice trades:
1 327 (95.05%)
Perte trades:
69 (4.94%)
Meilleure transaction:
2 048.00 USD
Pire transaction:
-2 432.80 USD
Bénéfice brut:
78 080.92 USD (1 554 893 pips)
Perte brute:
-18 100.10 USD (53 255 pips)
Gains consécutifs maximales:
384 (19 953.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19 953.32 USD (384)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
94.79%
Charge de dépôt maximale:
24.77%
Dernier trade:
27 il y a des minutes
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
7.46
Longs trades:
1 116 (79.94%)
Courts trades:
280 (20.06%)
Facteur de profit:
4.31
Rendement attendu:
42.97 USD
Bénéfice moyen:
58.84 USD
Perte moyenne:
-262.32 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-8 045.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 045.60 USD (7)
Croissance mensuelle:
6.01%
Prévision annuelle:
72.95%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
8 045.60 USD (11.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.88% (8 045.60 USD)
Par fonds propres:
64.70% (14 062.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 499
NQ100.R 391
EURUSD 307
SP500.R 88
USDJPY 48
EURJPY 29
CADJPY 14
AUDUSD 7
NZDUSD 7
GBPJPY 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 19K
NQ100.R 25K
EURUSD 12K
SP500.R 1.9K
USDJPY 566
EURJPY 379
CADJPY 301
AUDUSD 2.5K
NZDUSD -2.2K
GBPJPY 95
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 173K
NQ100.R 1.2M
EURUSD -414
SP500.R 101K
USDJPY 9.4K
EURJPY 6K
CADJPY 4.8K
AUDUSD 7.9K
NZDUSD -7.1K
GBPJPY 1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 048.00 USD
Pire transaction: -2 433 USD
Gains consécutifs maximales: 384
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +19 953.32 USD
Perte consécutive maximale: -8 045.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MTrading-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 5
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
MIGCapital-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
302 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.25 04:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 13:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 10:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 03:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 23:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 15:15
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 02:53
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 00:42
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 4.99% of days out of 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gemby Infinite
30 USD par mois
100%
0
0
USD
94K
USD
66
0%
1 396
95%
95%
4.31
42.97
USD
65%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.