- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 405
Profit Trade:
1 336 (95.08%)
Loss Trade:
69 (4.91%)
Best Trade:
2 048.00 USD
Worst Trade:
-2 432.80 USD
Profitto lordo:
78 439.14 USD (1 573 226 pips)
Perdita lorda:
-18 100.10 USD (53 255 pips)
Vincite massime consecutive:
384 (19 953.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19 953.32 USD (384)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
94.79%
Massimo carico di deposito:
24.77%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.50
Long Trade:
1 124 (80.00%)
Short Trade:
281 (20.00%)
Fattore di profitto:
4.33
Profitto previsto:
42.95 USD
Profitto medio:
58.71 USD
Perdita media:
-262.32 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-8 045.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 045.60 USD (7)
Crescita mensile:
5.80%
Previsione annuale:
72.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8 045.60 USD (11.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.88% (8 045.60 USD)
Per equità:
64.70% (14 062.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|499
|NQ100.R
|399
|EURUSD
|307
|SP500.R
|88
|USDJPY
|49
|EURJPY
|29
|CADJPY
|14
|AUDUSD
|7
|NZDUSD
|7
|GBPJPY
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|19K
|NQ100.R
|26K
|EURUSD
|12K
|SP500.R
|1.9K
|USDJPY
|571
|EURJPY
|379
|CADJPY
|301
|AUDUSD
|2.5K
|NZDUSD
|-2.2K
|GBPJPY
|95
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|173K
|NQ100.R
|1.2M
|EURUSD
|-414
|SP500.R
|101K
|USDJPY
|9.5K
|EURJPY
|6K
|CADJPY
|4.8K
|AUDUSD
|7.9K
|NZDUSD
|-7.1K
|GBPJPY
|1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 048.00 USD
Worst Trade: -2 433 USD
Vincite massime consecutive: 384
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +19 953.32 USD
Massima perdita consecutiva: -8 045.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 5
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
Non ci sono recensioni
