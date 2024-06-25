SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gemby Infinite
Gembong Suryowibowo St

Gemby Infinite

Gembong Suryowibowo St
0 recensioni
Affidabilità
66 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 100%
MaxrichGroup-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 405
Profit Trade:
1 336 (95.08%)
Loss Trade:
69 (4.91%)
Best Trade:
2 048.00 USD
Worst Trade:
-2 432.80 USD
Profitto lordo:
78 439.14 USD (1 573 226 pips)
Perdita lorda:
-18 100.10 USD (53 255 pips)
Vincite massime consecutive:
384 (19 953.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19 953.32 USD (384)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
94.79%
Massimo carico di deposito:
24.77%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.50
Long Trade:
1 124 (80.00%)
Short Trade:
281 (20.00%)
Fattore di profitto:
4.33
Profitto previsto:
42.95 USD
Profitto medio:
58.71 USD
Perdita media:
-262.32 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-8 045.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 045.60 USD (7)
Crescita mensile:
5.80%
Previsione annuale:
72.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8 045.60 USD (11.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.88% (8 045.60 USD)
Per equità:
64.70% (14 062.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 499
NQ100.R 399
EURUSD 307
SP500.R 88
USDJPY 49
EURJPY 29
CADJPY 14
AUDUSD 7
NZDUSD 7
GBPJPY 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 19K
NQ100.R 26K
EURUSD 12K
SP500.R 1.9K
USDJPY 571
EURJPY 379
CADJPY 301
AUDUSD 2.5K
NZDUSD -2.2K
GBPJPY 95
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 173K
NQ100.R 1.2M
EURUSD -414
SP500.R 101K
USDJPY 9.5K
EURJPY 6K
CADJPY 4.8K
AUDUSD 7.9K
NZDUSD -7.1K
GBPJPY 1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 048.00 USD
Worst Trade: -2 433 USD
Vincite massime consecutive: 384
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +19 953.32 USD
Massima perdita consecutiva: -8 045.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

MTrading-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 5
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
MIGCapital-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
302 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.25 04:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 13:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 10:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 03:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 23:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 15:15
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 02:53
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 00:42
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 4.99% of days out of 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gemby Infinite
30USD al mese
100%
0
0
USD
94K
USD
66
0%
1 405
95%
95%
4.33
42.95
USD
65%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.