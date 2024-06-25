シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gemby Infinite
Gembong Suryowibowo St

Gemby Infinite

Gembong Suryowibowo St
レビュー0件
信頼性
79週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 138%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 768
利益トレード:
1 682 (95.13%)
損失トレード:
86 (4.86%)
ベストトレード:
2 048.00 USD
最悪のトレード:
-2 432.80 USD
総利益:
100 760.47 USD (2 348 769 pips)
総損失:
-26 076.24 USD (288 697 pips)
最大連続の勝ち:
384 (19 953.32 USD)
最大連続利益:
19 953.32 USD (384)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
94.79%
最大入金額:
24.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
9.28
長いトレード:
1 312 (74.21%)
短いトレード:
456 (25.79%)
プロフィットファクター:
3.86
期待されたペイオフ:
42.24 USD
平均利益:
59.91 USD
平均損失:
-303.21 USD
最大連続の負け:
7 (-8 045.60 USD)
最大連続損失:
-8 045.60 USD (7)
月間成長:
7.79%
年間予想:
96.35%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
8 045.60 USD (11.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.88% (8 045.60 USD)
エクイティによる:
64.70% (14 062.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NQ100.R 564
XAUUSD 529
EURUSD 307
USDJPY 211
SP500.R 88
EURJPY 30
CADJPY 15
GBPJPY 8
AUDUSD 7
NZDUSD 7
CHFJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NQ100.R 35K
XAUUSD 22K
EURUSD 12K
USDJPY 3.1K
SP500.R 1.9K
EURJPY 51
CADJPY 307
GBPJPY -184
AUDUSD 2.5K
NZDUSD -2.2K
CHFJPY 81
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NQ100.R 1.7M
XAUUSD 188K
EURUSD -414
USDJPY 51K
SP500.R 101K
EURJPY 5K
CADJPY 4.8K
GBPJPY 796
AUDUSD 7.9K
NZDUSD -7.1K
CHFJPY 468
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 048.00 USD
最悪のトレード: -2 433 USD
最大連続の勝ち: 384
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +19 953.32 USD
最大連続損失: -8 045.60 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
308 より多く...
レビューなし
2025.10.24 08:12
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.13 14:42
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.25 04:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 13:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 10:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 03:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 23:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 15:15
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Gemby Infinite
30 USD/月
138%
0
0
USD
59K
USD
79
0%
1 768
95%
95%
3.86
42.24
USD
65%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください