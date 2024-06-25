- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 768
利益トレード:
1 682 (95.13%)
損失トレード:
86 (4.86%)
ベストトレード:
2 048.00 USD
最悪のトレード:
-2 432.80 USD
総利益:
100 760.47 USD (2 348 769 pips)
総損失:
-26 076.24 USD (288 697 pips)
最大連続の勝ち:
384 (19 953.32 USD)
最大連続利益:
19 953.32 USD (384)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
94.79%
最大入金額:
24.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
9.28
長いトレード:
1 312 (74.21%)
短いトレード:
456 (25.79%)
プロフィットファクター:
3.86
期待されたペイオフ:
42.24 USD
平均利益:
59.91 USD
平均損失:
-303.21 USD
最大連続の負け:
7 (-8 045.60 USD)
最大連続損失:
-8 045.60 USD (7)
月間成長:
7.79%
年間予想:
96.35%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
8 045.60 USD (11.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.88% (8 045.60 USD)
エクイティによる:
64.70% (14 062.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NQ100.R
|564
|XAUUSD
|529
|EURUSD
|307
|USDJPY
|211
|SP500.R
|88
|EURJPY
|30
|CADJPY
|15
|GBPJPY
|8
|AUDUSD
|7
|NZDUSD
|7
|CHFJPY
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NQ100.R
|35K
|XAUUSD
|22K
|EURUSD
|12K
|USDJPY
|3.1K
|SP500.R
|1.9K
|EURJPY
|51
|CADJPY
|307
|GBPJPY
|-184
|AUDUSD
|2.5K
|NZDUSD
|-2.2K
|CHFJPY
|81
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NQ100.R
|1.7M
|XAUUSD
|188K
|EURUSD
|-414
|USDJPY
|51K
|SP500.R
|101K
|EURJPY
|5K
|CADJPY
|4.8K
|GBPJPY
|796
|AUDUSD
|7.9K
|NZDUSD
|-7.1K
|CHFJPY
|468
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 048.00 USD
最悪のトレード: -2 433 USD
最大連続の勝ち: 384
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +19 953.32 USD
最大連続損失: -8 045.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
