Xiaodi Zhang

U571 EA

Xiaodi Zhang
0 inceleme
Güvenilirlik
77 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 69%
STARTRADER-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 082
Kârla kapanan işlemler:
2 886 (70.70%)
Zararla kapanan işlemler:
1 196 (29.30%)
En iyi işlem:
1 373.90 USD
En kötü işlem:
-383.35 USD
Brüt kâr:
22 665.67 USD (745 270 pips)
Brüt zarar:
-12 310.36 USD (515 005 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
87 (378.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 438.52 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
83.27%
Maks. mevduat yükü:
39.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
8.51
Alış işlemleri:
1 983 (48.58%)
Satış işlemleri:
2 099 (51.42%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
2.54 USD
Ortalama kâr:
7.85 USD
Ortalama zarar:
-10.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-132.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 074.29 USD (7)
Aylık büyüme:
1.21%
Yıllık tahmin:
15.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.59 USD
Maksimum:
1 216.46 USD (6.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.97% (1 216.46 USD)
Varlığa göre:
79.29% (17 118.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD+ 1700
NZDCAD+ 1625
AUDNZD+ 757
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD+ 4.6K
NZDCAD+ 4K
AUDNZD+ 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD+ 138K
NZDCAD+ 103K
AUDNZD+ -9.4K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 373.90 USD
En kötü işlem: -383 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +378.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -132.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADER-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

U571 EA
İnceleme yok
2025.04.29 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 23:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 09:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 21:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 04:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 02:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 08:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 05:17
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
